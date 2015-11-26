Популярный бизнес-центр во Владивостоке оцепелен силовиками (фото)

Также рядом со зданием находятся еще пожарные машины
Это интересно 12:35
Популярный бизнес-центр во Владивостоке оцепелен силовиками (фото). Фото: ИА PrimaMedia

Популярный во Владивостоке бизнес-центр "Fresh Plaza"по адресу Океанский проспект, 17, снова оказался оцеплен силовиками. Около входа в здания развесили оградительные ленты, внутрь никого внутрь.

Популярный бизнес-центр во Владивостоке оцепелен силовиками (фото)

Популярный бизнес-центр во Владивостоке оцепелен силовиками (фото). Фото: ИА PrimaMedia

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что днем 22 мая по Владивостоку вновь прокатилась волна массовых эвакуаций, которая не покидает столицу ДФО с начала апреля. Как сообщили ИА PrimaMedia читатели, сегодня вновь объявляли тревогу в бизнес-центрах Fresh Plaza по адресу Океанский проспект, 17 и SkyCity на Алеутской, 45, а также в торговом центре Clover House на Семеновской площади и в здании Крайпотребсоюза на Мордовцева, 3.
Особенно "везет" в этом плане многочисленным арендаторам Fresh Plaza.
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эвакуация

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