Приморская команда завоевала пять медалей на столичном турнире по танцам на колясках

Параспортсмены выразили благодарность за поддержку администрации региона

Фрагмент мюзикла "Имаджинариум". Фото: ИА PrimaMedia

Сборная команда Приморья привезла 5 медалей различного достоинства с соревнований по спортивным танцам на колясках на кубок Москвы. Турнир проходил в первые дни июня в столице, в нем приняли участие 7 регионов России, сообщает ИА PrimaMedia.

Руководитель дальневосточной межрегиональной организации инвалидов "Ковчег" Артем Моисеенко завоевал "золото" в произвольной программе соло фристайл класс 1+2 и "бронзу" в общей программе соло класс 1+2. Также бронзовые медали выиграл ансамбль Приморской краевой Федерации спорта лиц с ПОДА (Артём Моисеенко, Алина Гомозова и Тимур Чеховский) и дуэт в классе 1+2 европейской программы (Кристина Шебаева и Антон Андрейчиков).

Участники танцевального турнира выразили благодарность за поддержку в развитии адаптивного спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, администрации региона, департаменту физической культуры и спорта края, школе высшего спортивного мастерства Приморского края, а также краевому центру адаптивного спорта. Год назад департамент физкультуры и спорта Приморья закупил для приморских спортсменов новые специализированные коляски, произведенные в Белоруссии — танцоры получили их в Москве перед аналогичными соревнованиями, и сразу успешно выступили на них.

В Приморье движение танцев на колясках стало развиваться несколько лет назад, когда ими серьезно стали заниматься члены Приморской федерации спорта лиц с ПОДА и члены "Ковчега". В 2017 году на базе ДВФУ состоялся международный фестиваль Inclusive Dance, три года подряд приморская сборная выезжает в Москву и Петербург, чтобы показать свои таланты на крупных российских конкурсах. В октябре 2018 года Артем Моисеенко и его единомышленники приняли участие в инклюзивном мюзикле "Имаджинариум", поставленного во Владивостокском цирке. Зрители были в восторге и искупали артистов в овациях.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.