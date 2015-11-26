Полицейские разыскали пропавшую 7-летнюю девочку в Находке

Девочка рассказала, что, заигравшись у подруги, осталась у нее переночевать

Полицейские разыскали пропавшую 7-летнюю девочку, которая ушла из дома днем 2 июня в Находке и не вернулась. Ребенка обнаружили на детской площадке в районе дома 29 на улице Тимирязева. Девочка рассказала, что, заигравшись у подруги, осталась у нее переночевать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по г. Находке.

Противоправных действий в отношении девочки никто не совершал. Жизнь и здоровье несовершеннолетней вне опасности.

В полиции рассказали, что семья ребенка неблагополучная, состоит на профучете в отделении по делам несовершеннолетних. Мать ребенка неоднократно привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации (Ненадлежащее исполнение обязанностей содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей).

С девочкой и ее матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.