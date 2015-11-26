Звезды говорят, что может пойти, что-то не так по работе

Астрологи назвали знак зодиака, который в эти дни может сильно ошибиться. Фото: pixabay.com

Астрологи назвали знак зодиака, который в эти дни может сильно ошибиться. Звезды говорят, что важные дела и запланированные встречи, переговоры стоит перенести на неделю. Это Тельцы. Им с 3 по 7 июня надо быть осторожными. Ведь, как предупреждают звезды, представителей этого зодиакального круга могут ожидать серьезные неудачи в рабочей сфере.

Также, по словам астрологов, подписание важных документов или бумаг лучше перенести на более поздний срок. Возможны обманы со стороны коллег и партнеров Однако, как говорят звезды, негативный период долго не продлится. Потерпеть необходимо будет всего лишь неделю. После все наладится и удача в делах вернется, и снова будет радовать Тельцов новыми сделками и перспективными переговорами.Так, что просто перетерпите этот период.