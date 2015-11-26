Бандитская Славянка: В Хасанском районе на видео попала "криминальная сходка"

Погоня на автомобилях по дороге завершилась печальным финалом
Это интересно 13:56
Бандитская Славянка: В Хасанском районе на видео попала "криминальная сходка". Фото: скрин c youtube.com

Инцидент, который произошёл в минувшую субботу на АЗС в Славянке, мог бы послужить сюжетом для кинофильма. В камеры видеонаблюдения попали кадры бандитской разборки. Молодые люди на Toyota Hilux Surf преследовали автомобиль Honda Fit. После остановки транспортных средств, люди из Fit разбежались, одному из пассажиров скрыться не удалось. Преследовавшие поймали и избили его.

Во время разборки один из участников применил травматическое оружие, из-за чего пострадавший оказался в реанимации, из его груди извлекли две пули.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев инцидента и проводят проверку по факту случившегося.

Написать автору
преступление, криминал

Кислота в лицо и заваривание дверей: долевые шантажисты во Владивостоке не гнушались ничем

11:13

В Приморье задержан мужчина, который наживался на доверчивости девушек

2 июня, 10:40

"Твоему автомобилю осталось недолго": шантажисты угрожают водителям Владивостока

25 мая, 20:41
Алексей Козицкий: Цифровизацию Приморья надо начать с людей. Убрать очереди в учреждениях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia