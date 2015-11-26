Погоня на автомобилях по дороге завершилась печальным финалом

Бандитская Славянка: В Хасанском районе на видео попала "криминальная сходка". Фото: скрин c youtube.com

Инцидент, который произошёл в минувшую субботу на АЗС в Славянке, мог бы послужить сюжетом для кинофильма. В камеры видеонаблюдения попали кадры бандитской разборки. Молодые люди на Toyota Hilux Surf преследовали автомобиль Honda Fit. После остановки транспортных средств, люди из Fit разбежались, одному из пассажиров скрыться не удалось. Преследовавшие поймали и избили его.

Во время разборки один из участников применил травматическое оружие, из-за чего пострадавший оказался в реанимации, из его груди извлекли две пули.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев инцидента и проводят проверку по факту случившегося.