В Приморье горе-угонщик бросил друга в загоревшемся авто

Мужчина занимался авторемонтом и решил съездить на чужом транспорте за спиртным

Автомобиль. Фото: пресс-служба краевой полиции

Полицейские задержали жителя Уссурийска, который подозревается в угоне автомобиля, который отдали ему в ремонт. Мужчина решил съездить на чужом транспорте за спиртным и взял с собой друга, но авто внезапно загорелось, и угонщик сбежал, оставив друга в загоревшейся машине, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе отдела МВД Росси по городу Уссурийску.

В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Nissan Presage около дома №17 на улице Губрия. Водитель автомобиля скрылся в неизвестном направлении, оставив в салоне иномарки спящего пассажира, которого из машины вызволили очевидцы. После того как автомобиль был потушен, полицейские задержали водителя.

В отделе полиции 50-летний местный житель, занимающийся ремонтом автомобилей, признался, что накануне выпивал со своим приятелем. Когда спиртное закончилось, злоумышленник решил поехать в магазин на автомобиле, который был отдан ему для ремонта. Во время движения произошло возгорание электропроводки. Со слов задержанного, после безуспешных попыток разбудить своего товарища, он побежал за помощью, чтобы вытащить спящего из салона автомобиля.

Спустя некоторое время в дежурную часть отдела полиции поступило заявление собственницы загоревшегося автомобиля — 57-летней жительницы поселка Новошахтинский.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишени свободы, ему также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владелице иномарки. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.