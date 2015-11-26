Автолюбителей штрафуют, но санкции на них не действуют

Автомобилисты Владивостока снова "наплевали" на запреты властей. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

20 автомобилистов в Первореченском районе привлечены к ответственности за парковку на газонах

Владивостокских автомобилистов продолжают привлекать к ответственности за парковку транспорта на территории газонов, клумб и зон зелёных насаждений в ходе ежедневных плановых рейдов. Только в Первореченском районе в мае в отношении собственников транспортных средств было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.

"Сотрудниками административно-территориального управления (АТУ) Первореченского района велась активная работа по пресечению парковки автомобилей в зеленых зонах. Все протоколы направлены в административную комиссию для рассмотрения и принятия решения в рамках административного законодательства", – сообщили специалисты АТУ.

Согласно краевому закону № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае" за данное нарушение безответственным водителям придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим – от 50 до 80 тысяч руб.

Напомним, что во Владивостоке к административной ответственности привлекают не только за парковку на газонах, но и за незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Если вы стали свидетелем парковки в зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечён к административной ответственности.