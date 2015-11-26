Новая мера по досмотру девушек на таможне возмутила приморцев

Под угрозой оказалась личная переписка в смартфоне
Это интересно 14:33

Более сорока человек из России пожаловались на новые правила прохождения таможни в Китае. В аэропорту Байюнь города Гуанчжоу китайские таможенники просят предоставить смартфон, чтобы проверить фотографии и переписки на нём. Подобные меры, по мнению туристов нужны, чтобы контролировать поток российских девушек, которые желают работать хостес за рубежом.В связи с этим на таможенников КНР поступаю жалобы от приморцев, которые пересекают границу.

По сообщению очевидца, тем, кто отказывается предоставить телефон, попросту отказывают во въезде. Помимо этого, свидетели отмечают, что нововведение коснулось только женскую половину туристов. По мнению очевидца, таким образом, китайская сторона пытается определить тех девушек, которые едут в Китай на заработки – нелегально трудиться в качестве хостес.

При досмотре китайскую сторону в основном интересует переписка на китайском языке, русские сообщения не просматривают. Таким образом, туристам, которые едут в Китай на отдых, переживать не о чем.

Отметим, что Китай является популярной страной для путешествий и отдыха у жителей Приморья. В город Гуанчжоу ежедневно направляются туристические группы из Приморья.

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таможня

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