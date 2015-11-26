Неопытных инвесторов защитят от рисковых вложений – сенатор Ростислав Гольдштейн

Начинающим инвесторам можно будет вкладывать средства только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Принято решение законодательно оградить граждан от возможных потерь денежных средств, вложенных в сомнительные проекты. Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий гражданам иметь дело со сложными инструментами финансового рынка без нужного запаса знаний и денежных средств.

Им присвоят статус "особо защищаемых неквалифицированных инвесторов". Но это не значит, что они никогда не смогут принимать в них участие – приобретя нужную "квалификацию" рынок более серьезных сделок будет для них открыт.

"Данная мера необходима, чтобы обезопасить людей от рисковых вложений, которые они могут потерять с большой долей вероятности и не отдавать себе в этом отчета, что происходит, как правило, по неопытности. Категории, которые будут присвоены инвесторам, означают наличие необходимого набора знаний и финансовой подушки. Так, например, профессиональный квалифицированный инвестор по условиям закона становится таковым, имея трехлетний опыт на рынке, владея активами не менее чем на 10 миллионов рублей. У такого участника рынка будет доступ к любым финансовым инструментам. В целом, главная задача закона – обязать людей сначала приобрести опыт и средства, не рискуя последними сбережениями, а уже потом полноценно участвовать в инвестировании", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Как отмечают эксперты, необходимость в таком законопроекте возникла по причине частых случаев потери гражданами денег и попытками в судах доказать, что их неопытность не давала им возможности оценить все риски. С принятием закона "несведущим" просто не разрешат рисковать.

Согласно разработанным правилам, начинающим инвесторам можно будет вкладывать средства только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты, например, в ценные бумаги первого и второго уровня. Разрешены также сделки с не ограниченными в обороте инвестиционными паями фондов, с валютой или драгметаллами. Вкладывать средства в коммерческие облигации такие инвесторы не смогут. Все остальные торгующиеся на бирже инструменты – не более чем на 50 тысяч рублей в год. По факту это означает, что особо защищаемому инвестору вход на срочный рынок будет закрыт, сообшает ИА PrimaMedia.

Если объем средств гражданина на брокерском счету достигает более 400 тысяч рублей, он сможет "повысить" уровень. Такой инвестор все еще останется "неквалифицированным", но уже не будет "особо защищаемым". После этого будет разрешено все, что и низшему уровню инвесторов, плюс участие в маржинальных сделках.

Простыми квалифицированными инвесторами предлагается считать тех, у кого есть активы минимум на 10 миллионов рублей. Для неквалифицированных инвесторов также предусмотрена возможность совершения сделок по приобретению любых ценных бумаг при условии прохождения тестирования либо по итогам сдачи экзамена на сайте биржи или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в интернете.