Молодые доноры Артема запишут свой гимн

Проект некоммерческой организации по привлечению молодежи в донорство получил поддержку Фонда президентских грантов

Донорство. Фото: ИА PrimaMedia

Донорское движение в приморском городе Артеме получило новый стимул к развитию: социальный проект "Молодежь-в доноры!" стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов 2019 года. ИА PrimaMedia традиционно знакомит читателей с каждым из проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов.

Инициатором проекта выступила автономная некоммерческая организация "Союз активной молодежи" г. Артема. Молодые активисты провели опрос среди сотни старшеклассников и студентов, проживающий в Артемовском городском округе, и убедились, что лишь небольшая часть земляков знает, кто может стать донором крови, для чего нужна донорская кровь и где ее можно сдать. Так возникла идея популяризировать донорское движение в Артеме.

В рамках проекта "Молодежь-в доноры!" планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодежи в донорство несколькими способами. Во-первых, авторы проекта намерены сделать серию видеороликов социальной рекламы – это будут короткие истории о людях, спасенных благодаря донорской крови. Вторая стратегия — массовые мероприятия: флешмобы и проведение конкурса по созданию гимна молодого донора. Третье направление — встречи в вузах и трудовых коллективах. Также предполагается конструирование почетных досок молодых доноров. В мероприятия проекта вовлечены такие партнеры, как администрация Артемовского городского округа, Центр медицинской профилактики г. Артема, артёмовский филиал Владивостокского базового медицинского колледжа.

Особенность проекта — в использовании формата социальной рекламы "Живая история". Список потенциальных участников составлен, сценарии уже проработаны. Средства гранта будут использованы на оплату создания профессиональных, качественных роликов социальной рекламы, звукозапись гимна молодых доноров, изготовление печатной продукции. Авторы проекта намерены охватить около 3 тысяч человек информацией о донорстве, результативность проекта также будут измерять опросами.

Напомним, социально ориентированные НКО Приморья получают как краевую, так и федеральную поддержку на реализацию общественно значимых инициатив. С этого года ежегодно проводится три конкурса президентских грантов, проекты принимаются на сайте президентскиегранты.рф по 13 направлениям: социальная поддержка граждан, поддержка семьи, охрана здоровья, поддержка молодежных проектов и проектов в области науки, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод граждан, окружающей среды, укрепление межнационального согласия и другие.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.