Заключенные в женской колонии Михайловского района смогут получить профессию кондитера

Проект благотворительного фонда "Калина красная" направлен на социализацию осужденных после их выхода на свободу

Изготовление торта. Фото: ИА PrimaMedia

Обучать заключенных в исправительной колонии профессии кондитера начнут в этом году в Приморье. Проект краевого благотворительного фонда поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации "Калина красная" под названием "Сладкое завтра, или Стать кондитером, отбывая наказание" получил президентский грант в размере около 500 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Местом реализации проекта станет единственная в Приморье женская исправительная колония № 10, расположенная в поселке Горное Михайловского района. В колонии отбывают наказание женщины, осуждённые к лишению свободы за совершение неосторожных, умышленных, тяжких и особо тяжких преступлений. Основным видом производства здесь является швейное, кроме того, женщины имеют возможность обучаться, получая квалификацию "повар-пекарь". Сами заключенные не раз просили расширить образовательные программы, чтобы освоить еще и профессию кондитера, востребованную на рынке. Выигранный грант поможет закупить необходимое оборудование и инвентарь, провести косметический ремонт в помещениях, где проходит обучение.

Образовательные мероприятия проекта – это 3-месячные курсы, мастер-классы с кондитерами-профессионалами, конкурс профессионального мастерства. Набор на курсы и формирование групп будет происходить в течение летних месяцев, а в сентябре начнется обучение. В итоге 80 женщин по окончании курсов должны получить сертификаты.

Организаторы проекта считают, что получение профессии поможет осужденным женщинам устроиться на работу, легче пройти социализацию в обществе и избежать повторного попадания в исправительное учреждение, так как 40% рецидивов связано с неспособностью бывших заключенных вернуться к социальной жизни и содержать себя, не нарушая закон.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.