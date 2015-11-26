Лето на террасе кафе STUDIO: оригинальная обстановка и friendly-атмосфера

Обновленное меню и освежающие коктейли уже ждут гостей в самом сердце Владивостока

Летняя веранда кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO

Какое лето без времени, проведённого на веранде? Кафе STUDIO на Светланской,18а традиционно открывает уютную и, пожалуй, самую красивую террасу в центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь можно оценить атмосферу настоящего приморского лета, отведав блюда из морепродуктов и насладиться охлаждающими авторскими коктейлями.

Днем здесь приятно обедать, а вечер провести в компании друзей, вдвоём и даже в уединении. Находясь на террасе, каждый попадет в центр абсолютно другого Владивостока со своей отдельной историей. Панорамная картина от художников из мастерской Concrete Jungle, вечерний свет и лампы ручной работы из натурального дерева гармонично вписываются в старинную архитектуру этого удивительного места.

Летняя веранда кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO Летняя веранда кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO Летняя веранда кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO Летняя веранда кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO 1 / 4

"Летнее меню" — это более 10 новых блюд. Они не оставят равнодушным даже самого привередливого гурмана.

Крабовые биточки с капустой пак-чой, а может быть говяжьи рёбра кальби или все же гаспачо из тыквы и манго на ужин. Летние щи и мясная окрошка охладят в жаркий полдень. Нет времени – только перекус? Тогда спринг роллы с курицей, креветкой или крабом с овощами – будут идеальным вариантом.

Вместе с обновленными террасами в STUDIO появился еще и летний коктейльный бар. Он располагается прямо на террасе и радует всех гостей новыми авторскими напитками.



Освежающие напитки в кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO

Среди новинок – четыре лимонада с экзотическими вкусами. Один приготовлен на листьях базилика с огурцом, лимонным соком и сиропом жасмина, второй – удивительное сочетание груши с сиропом карамели, а также цитрусовый и имбирный.

Смузи представлено в трех вариантах: миндаль-клубника, ананас-кокос, манго-паприка.



Освежающие напитки в кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO

Для любителей ПП есть полезные напитки – японский чай с матчой, миндальным молоком и ванильным сиропом, пряный миндальный латте, кокосово-шоколадный капучино и неповторимый тайский синий чай с кокосовым молоком и медом.

Освежающие напитки в кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO Освежающие напитки в кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO 1 / 2

Отметим, кафе STUDIO – это замечательная европейская кухня, два удобных, комфортабельных зала, живые морепродукты из собственного аквариума, уникальное коктейльное меню от команды профессиональных барменов, десерты и торты от собcтвенной кондитерской, приятное обслуживание на высоком уровне, удобная функция онлайн-бронирования столов и DJ-резиденты, которые играют каждые выходные и задают правильную атмосферу вечера.

кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO кафе STUDIO. Фото: предоставлено кафе STUDIO 1 / 2

А совсем недавно команда STUDIO порадовала своих гостей открытием нового уникального банкетного зала с неповторимым дизайном и новейшим оборудованием в самом центре Владивостока.



Адрес: ул. Светланская, 18а.

Телефон: 255-22-22; 241-28-22.

www.cafe-studio.ru