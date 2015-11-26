Современная связь стала доступна еще 30 тысячам жителей края

Село. Фото: ИА PrimaMedia

Быстрый мобильный интернет пришел в десятки сел Приморья, где раньше не было связи. Мобильным интернетом теперь могут пользоваться жители большинства сел Спасского, Михайловского, Партизанского, Анучинского, Кавалеровского, Дальнереченского, Черниговского, Хорольского, Шкотовского района, Уссурийского и Лесозаводского городского округа. Таким образом, современная связь стала доступна еще для 30 тысяч приморцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "МТС".

Востребованность интернета даже в небольших населенных пунктах подтверждает рост трафика: за два года в Приморье он вырос втрое. Значительный прирост обеспечивают и дачники — в летние месяцы в местах скопления дачных сообществ фиксируется взрывной рост интернет-трафика.

"Мобильный интернет в маленьких селах — единственная возможность выйти во всемирную сеть, поскольку проводного интернета на этих территориях нет. Проблема цифрового неравенства для отдаленных и небольших населенных пунктов края по-прежнему актуальна. Но МТС успешно ее решает: уже для 91% приморцев доступен интернет стандарта LTE", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Теперь жители глубинки Приморья могут пользоваться разнообразными онлайн-сервисами для комфортной жизни, работы и развлечений: Госуслугами, банковскими приложениями, социальными сетями, мессенджерами и онлайн-кинотеатрами. Намного проще стало проще записаться в поликлинику, решить вопросы с документами, купить билеты на поезд или самолет.