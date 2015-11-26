Быстрый мобильный интернет пришел в десятки сел Приморья

Современная связь стала доступна еще 30 тысячам жителей края
Общество 1 августа, 11:11
Село. Фото: ИА PrimaMedia

Быстрый мобильный интернет пришел в десятки сел Приморья, где раньше не было связи. Мобильным интернетом теперь могут пользоваться жители большинства сел Спасского, Михайловского, Партизанского, Анучинского, Кавалеровского, Дальнереченского, Черниговского, Хорольского, Шкотовского района, Уссурийского и Лесозаводского городского округа. Таким образом, современная связь стала доступна еще для 30 тысяч приморцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "МТС".

Востребованность интернета даже в небольших населенных пунктах подтверждает рост трафика: за два года в Приморье он вырос втрое. Значительный прирост обеспечивают и дачники — в летние месяцы в местах скопления дачных сообществ фиксируется взрывной рост интернет-трафика.

"Мобильный интернет в маленьких селах — единственная возможность выйти во всемирную сеть, поскольку проводного интернета на этих территориях нет. Проблема цифрового неравенства для отдаленных и небольших населенных пунктов края по-прежнему актуальна. Но МТС успешно ее решает: уже для 91% приморцев доступен интернет стандарта LTE", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Теперь жители глубинки Приморья могут пользоваться разнообразными онлайн-сервисами для комфортной жизни, работы и развлечений: Госуслугами, банковскими приложениями, социальными сетями, мессенджерами и онлайн-кинотеатрами. Намного проще стало проще записаться в поликлинику, решить вопросы с документами, купить билеты на поезд или самолет.

Написать автору
связь (телекоммуникации)

Билайн запустил 4G в популярных местах отдыха Приморского края

29 июля, 18:00

Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

29 июля, 12:37
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia