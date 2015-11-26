Строители заменят старое дорожное полотно, отсыпят основания, прочистят кюветы, уложат асфальт и установят новые бордюры (ФОТО)

Ремонт. Фото: Дмитрий Кучма

Ремонт улиц Ватутина, Космонавтов, Пограничная и Тихоокеанская начали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Артеме. На улице Космонавтов приведут в порядок участок дороги от улицы Кирова до дома № 14 по улице Норильской, а также пешеходный тротуар от улицы Кирова до дома на Космонавтов, 11. Строители заменят старое дорожное полотно, отсыпят основания, прочистят кюветы, уложат асфальт и установят новые бордюры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Артемовского городского округа.

На улице Пограничной дорожники приступили к подготовке основания под укладку нового асфальта. На участке от съезда с улицы Кирова до пересечения с улицей Котовского, осуществляют прочистку кюветов и укладку водопропускных труб, а также устройство бортового и тротуарного камня вдоль пешеходного тротуара. Кроме того, к ремонтным работам приступили на улицах Тихоокеанская и Ватутина.

Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Еще четыре улицы начали ремонтировать по нацпроекту в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 6

Начиная с 1 августа, строители планируют приступить к ремонтным работам на улице Авиационная, а 10 августа начнется ремонт на большей части автомобильной дороги по улице Лазо. Продолжаются работы по ремонту автодорог, а также пешеходных тротуаров на улицах Вахрушева и Ворошилова.

В 2019 году в рамках БКАД в Артеме запланировано асфальтирование девяти участков автомобильных дорог на территории Артемовского городского округа. По восьми из них уже состоялись аукционы и определены подрядчики, аукцион по ремонту проезжей части на улице Центральные Кневичи (от ул. Вторая до ул. Авиационная и пешеходный тротуар) состоялся 19 июля, планируемая дата заключения контракта с победителем конкурса ООО "ДСК" – 5 августа. Всего на ремонт чуть более 70 тысяч кв. метров дорожного полотна предусмотрено 200 млн рублей, из них 100 млн рублей – средства федерального бюджета, 80 млн. рублей – средства краевого бюджета и 20 млн рублей – местный бюджет.