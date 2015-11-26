ФСБ обвалила крупную крабовую "империю" иностранцев

Они нанесли существенный ущерб биологическим ресурсам региона
Это интересно 1 августа, 11:46
ФСБ обвалила крупную крабовую "империю" иностранцев. Фото: ИА PrimaMedia

Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор четырем иностранным гражданам, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенного орудия лова, совершенное группой лиц по предварительному сговору), также один из фигурантов уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Как установлено в судебном заседании, гражданин иностранного государства в январе 2019 года, находясь в акватории Японского моря, не имея документов на право въезда на территорию Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу на самоходном транспортном средстве, на котором в тот момент находились еще трое его соотечественников.

Находясь в водах территориального моря России, используя запрещенное орудие лова – сеть донную, фигуранты совершили незаконный вылов краба – стригуна опилио в количестве 422 особи.

Незаконная деятельность иностранцев была выявлена и пресечена на месте сотрудниками Пограничного управление ФСБ России по Приморскому краю.

После их задержания все особи краба были выпущены в естественную среду обитания.

Признав подсудимых виновными, суд назначил им за содеянное наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 года 3 месяцев до 1 года 5 месяцев. Местом для отбывания наказания определена колония-поселение. Одному из фигурантов дополнительно назначен штраф в сумме 80 тысяч рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалуется стороной защиты.

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