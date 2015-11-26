Сильнее, чем был. Новый мощный тайфун мчит на Приморье: известна дата

Если прогнозы оправдаются, то в крае выпадет большое количество осадков
Это интересно 1 августа, 11:50
Тайфун. Фото: pixabay.com

Тайфун "Випа", зародившийся в конце июля в Тихом океане, может с большой вероятностью выйти на Приморье 12-13 августа, и тогда в крае выпадет большое количество осадков. Об этом рассказал в интервью порталу "Примпогода" глава Примгидромета Борис Кубай, передает ИА PrimaMedia.

"На сегодня есть ряд оснований предполагать, что тайфун "Випа" может повторить траекторию тайфуна "Данас", пройдя над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку и пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья. Если действительно предположение подтвердится (честно говоря, совсем этого не хочется), то Приморскому краю достанется очень приличная порция осадков. Внимание к тайфуну, к информации о нем, должно быть приковано у каждого жителя и гостя Приморского края", — заявил Кубай.

Глава Примгидромета, однако, уточнил, что впереди еще более 10 дней, и за это время в тропосфере может многое измениться. Однако данное предположение будет отрабатываться синоптиками в ежедневном режиме. О прямой угрозе для Приморья все службы жизнеобеспечения и органы власти будут предупреждены заблаговременно.

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