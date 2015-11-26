В беседе участвовали активисты профсоюза работников образования региона и врио вице-губернатора Наталья Бондаренко

Сложности перехода на новую систему оплаты труда для учителей обсудили в Приморье. Фото: ФППК

Сложности перехода на новую систему оплаты труда в образовательных учреждениях региона обсудили активисты профсоюза работников образования Приморья с врио вице-губернатора, и.о. руководителя департамента образования Натальей Бондаренко. Специально для этого во Владивосток приехали председатели профорганизаций Артемовского, Уссурийского, Партизанского, Спасского городских округов, Михайловского, Чугуевского, Красноармейского, Кировского, Анучинского и других районов края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Главный вопрос — заработная плата педагогов региона: из чего сегодня она складывается, какой процент составляет гарантированная часть, и почему порой у учителей создается впечатление, что они лишены стимулирующих выплат.

Напомним, что на новой системе оплаты труда педагогов Приморья настоял осенью 2018 года именно отраслевой профсоюз Приморья: слишком много жалоб было на неразбериху с зарплатами. Олег Кожемяко, тогда еще врио губернатора, профсоюзные доводы принял во внимание, и НСОТ была к концу года разработана и рекомендована муниципалитетам. Наконец-то был утвержден единый оклад педагогического работника — 12,6 тысячи рублей — на всей территории Приморья: хоть в Яковлевке, хоть во Владивостоке. Но вопросов оставалось много, начиная с того, что муниципалитеты в разное время и по-разному принимали соответствующие нормативные акты, и заканчивая тем, что в некоторых образовательных организациях вообще исчез фонд стимулирующих выплат.



Сложности перехода на новую систему оплаты труда для учителей обсудили в Приморье. Фото: ФППК

— Практика показывает, что большая часть проблем возникает на уровне муниципалитетов и отдельных учреждений образования. И чтобы продолжать держать на контроле сферу труда в отрасли края, профлидеры районных организаций должны сами разбираться в нюансах новой системы оплаты труда. Поэтому такая встреча для нас очень актуальна, — считает председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Врио вице-губернатора Наталья Бондаренко сама недавно возглавляла управление образования Находкинского городского округа и с предметом разговора знакома не понаслышке.

— Именно профсоюз — тот буфер, который помогает избежать проблем между работником и работодателем, — начала она разговор с профактивом, — но для их решения важно понимать, какие полномочия есть у края, какие у муниципалитетов, с кого и что конкретно можно требовать.

По мнению Бондаренко, денег на зарплаты педагогов краем выделяется достаточно. Главная проблема — в их распределении в отдельных образовательных учреждениях.

— Деньги распределяются по районам края в соответствии с количеством обучаемых детей, причем с запасом. Например, по расчетам положено 20 млн, а выделяется 26 млн руб. Из них 20 млн — на оплату имеющегося персонала образовательных организаций, а 6 млн — на привлечение новых специалистов. Считаю, это хороший стимул для территорий, чтобы находить новые кадры. Не смогли привлечь — деньги возвращаются обратно, — пояснила Бондаренко.

Врио вице-губернатора рассказала, как проходил переход на новую систему оплаты труда в Находкинском городском округе, предложив транслировать этот опыт на другие территории.

— Новая система оплаты труда принималась для того, чтобы упростить действовавшую ранее, увеличить базовую часть и изменить подход к формированию стимулирующих выплат, — подчеркнула она.

Председателя Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмилу Карамову интересовало, должно ли выдерживаться при формировании зарплаты соотношение 70/30, о котором говорил министр образования.



Сложности перехода на новую систему оплаты труда для учителей обсудили в Приморье. Фото: ФППК

— Образовательное учреждение самостоятельно определяет эту пропорцию, главное, чтобы гарантированная была не ниже 70%. Соответственно, чем выше она будет, тем меньше — фонд стимулирующих выплат. Критерии — что именно к ним относить также определяются непосредственно в школах, — будут ли это только доплаты за квалификацию и стаж работы или что-то еще, объяснила Бондаренко.

При этом она напомнила, что каждый муниципалитет получает подушевое финансирование, и задача профсоюза — следить, чтобы на территории были приняты нормативные акты по внедрению новой системы оплаты труда и выдвигать свои предложения по наиболее рациональному распределению средств по школам.

Говорили на встрече и о том, будет ли увеличено финансирование индивидуального обучения детей-инвалидов, планируется ли выделение дополнительных средств на кружковую деятельность в школах, где брать деньги на оплату труда контрактных управляющих в школах и как правильно разрабатывать штатные расписания в образовательных учреждениях.

В завершение разговора Наталья Бондаренко выразила готовность выезжать вместе с профактивистами в школы края, где существуют проблемы с размером заработной платы, чтобы помочь в них разобраться.

Лидер профсоюза работников образования Приморья Ирина Мариш итогами встречи удовлетворена:

— Мы привыкли тесно взаимодействовать с департаментом образования края, профильными вице-губернаторами, и намерены и дальше развивать социальное партнерство. В идеале будем стремиться к тому, чтобы прозрачным было все, начиная от того, какой объем средств направляется краем в муниципалитеты, как те, в свою очередь, распределяют их среди образовательных учреждений, и каким образом затем делятся между работниками, — сказала Ирина Мариш.

Активисты профсоюза работников образования надеются, что встречи с профильным врио вице-губернатора будут регулярными.