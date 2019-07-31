"Не превращайте отдых в трагедию": ЧП на популярном пляже обсуждают в Сети

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Это интересно 1 августа, 13:39
Пляж. Фото: pixabay.com

Несмотря на теплую и солнечную погоду, море в Ливадии было неспокойно, и тонущих туристов одного за другим вытаскивали из воды. Сотрудники базы отдыха в социальной сети Instagram предостерегли отдыхающих от купания в непогоду, сообщает ИА PrimaMedia.

Желание поплавать в неспокойном море едва не стоило жизни отдыхающим в Ливадии. Вечером в среду, 31 июля, в социальной сети Instagram сотрудники базы отдыха поделились видео, на котором спасатель достаёт из воды, по их словам, уже восьмого отдыхающего. База оборудована спасательными кругами, лодками и скутерами — но даже самые быстрые спасатели не всегда успевают помочь. А техника на таких больших волнах может сделать только хуже и нанести утопающему увечья.

Интернет-пользователи в комментариях жалуются на недостаточно оперативную помощь. "Хотелось бы, чтобы спасатели реагировали гораздо активнее, и были задействованы не только круги", — комментируют очевидцы. Другие свидетели отмечают, что спасатели действовали настолько быстро, насколько могли — им в какой-то момент пришлось вытаскивать одновременно четверых утопающих.

Конечно, прежде чем идти купаться, самим отдыхающим стоило бы задуматься, насколько море к этому располагает. Каждый думает, что он—то точно сможет выплыть, но это не так. В комментариях призвали быть благоразумнее: "Люди, давайте просто наблюдать за бушующей стихией с берега, делать красивые фото и чувствовать этот воздух. Не превращайте свой отдых в трагедию своих близких".

Напомним, что с начала пляжного сезона в Приморье утонули 12 человек, пятеро из них — дети. ИА PrimaMedia призывает читателей соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в неспокойном море.

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