Поездки Тельцов, траты Львов и планы Водолеев: подробный гороскоп на 3 августа

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от завтрашнего дня
Это интересно 2 августа, 18:45
Гороскоп. Фото: pixabay.com

Благоприятное время для тех ОВНОВ, кто занят писательской, лекторской или научной деятельностью. Некоторые не удовлетворены тем, что имеют в финансовом плане и полны решимости исправить дело. Хорошо начинать учиться танцам, игре на музыкальных инструментах.

ТЕЛЬЦЫ будут рады любой причине, чтобы увильнуть от домашних обязанностей. И правильно: на дворе последний месяц лета, и это надо использовать! День просто создан для прогулок по городу и выездов за город.

БЛИЗНЕЦЫ, если вы будете планировать свои действия, исходя из ложной информации, это может привести к печальным последствиям. Существование готово послать вам важные знаки. Не забывайте о физических упражнениях, если хотите чувствовать себя на высоте.

РАКАМ день идеально подходит для посещения выставок, концертов и, конечно же, для встреч с дорогими сердцу людьми! Энергия ищет выхода, принимая порой самые неожиданные формы. Встречи этого дня способны полностью перевернуть ваши представления о собственных возможностях.

У ЛЬВОВ время как запланированных, так и совершенно неожиданных трат. Полезны дыхательные упражнения, ведущие к накоплению энергии. Примите также к сведению, что придать телу желаемые формы сейчас легче, чем обычно.

ДЕВЫ, старшие родственники готовы проявить излишний, с вашей точки зрения, интерес к вашим делам. Вам сейчас лучше не афишировать своих взглядов, но и отступать от намеченного тоже не стоит.

День несет ВЕСАМ множество самых разных контактов, поездок, дел, связанных с важными бумагами. Обращайтесь аккуратно с крупными суммами денег. И уделите больше внимания супружеским и парным связям.

У СКОРПИОНОВ благоприятное время для развлечений, самовыражения на публике, любовных свиданий. В семье – теплые, дружеские отношения, но дело несколько портят затянувшиеся бытовые проблемы.

СТРЕЛЬЦЫ, если вы будете чуть внимательнее, отношения с любимым человеком станут более гармоничными. Занимаясь совместными проектами, необходимо искать варианты, устраивающие всех участников, иначе ваш азарт пропадет впустую.

КОЗЕРОГИ, чрезмерная занятость может привести к ухудшению самочувствия и одиночеству. Прислушайтесь к потребностям своего организма: подходящий период для водных процедур и умеренных физических нагрузок. И не забывайте о совместном с друзьями отдыхе!

Встречи с друзьями наполнят головы ВОДОЛЕЕВ новыми планами. Неплохой период для совершения необходимых приобретений для дома и личного гардероба, экспериментов с внешностью. Отмечайте позитивные изменения, происходящие с близкими.

РЫБЫ траты и вложения крупных сумм предпочтительнее согласовывать с партнерами. И на работе, и дома — время активных действий. Возможно, вам доведется принять участие в стихийном сборище, вечеринке.

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астрология

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