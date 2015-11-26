Упрямые Тельцы, статус Близнецов и удача Скорпионов: подробный гороскоп на 2 августа

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, проанализируйте свои мысли: внешняя ситуация находится в прямой зависимости от ваших сокровенных желаний. Будьте откровенны хотя бы сами с собой, и вам гарантированы самые оптимальные в этой ситуации действия.

ТЕЛЬЦЫ, из вас хороших результатов добьются самые упрямые, причем позитивные сдвиги возможны в самых, казалось бы, запущенных делах. Не стесняйтесь прибегнуть к помощи посторонних лиц. С мелкими вопросами лучше разобраться самостоятельно, не откладывая в долгий ящик.

БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы повысить свой социальный статус. Все будет зависеть от вас, вашего рабочего настроя и объема работы, с которым вы справитесь. Очень удачно проходит адаптация на новом месте.

РАКИ, займитесь любимым делом, изучением намеченного. Любое строительство, начатое сегодня, будет весьма успешным. В этот день пробуждается активная творческая сила, и вы можете добиться многого!

Звезды рекомендуют ЛЬВАМ больше общаться, причем не только говорить, но и внимательно слушать. Любимый человек очень рассчитывает на ваше понимание его слабостей. Возможно, появится место, где вы будете чувствовать себя очень комфортно.

ДЕВЫ, постарайтесь прожить день в хорошем рабочем ритме, не отвлекаясь на пустые хлопоты. Вечер связан с активным проявлением в обществе. В общении с близкими возможны опрометчивые поступки с обеих сторон.

Многие ВЕСЫ будут блистать остроумием и щедро раздавать окружающим комплименты. Другие полны честолюбивых планов, выполнить которые – дело чести. Подходящий момент для полного обновления имиджа.

У СКОРПИОНОВ — удачливый во многих отношениях день. В решении профессиональных вопросов не стоит идти напролом, будьте разнообразнее в методах. На выходные дни желательно запланировать что-нибудь необычное!

СТРЕЛЬЦЫ, на работе ваши способности будут замечены и оценены по достоинству. В личной жизни это период мудрости, целительства, соединения и принятия. Попробуйте как можно ярче представить ситуацию, которую вы бы хотели пережить в скором будущем.

Энергия КОЗЕРОГОВ достигнет максимального уровня к полудню. Финансовые вопросы требуют смелых, своевременных решений. Продолжайте двигаться в прежнем направлении: последующие события покажут, что вы были правы.

ВОДОЛЕЯМ звезды советуют отключиться от напряженной обстановки, которая в последнее время складывается на работе. Для вас это – день закладки больших дел личного характера. Поездка подбросит вам тему для серьезных размышлений.

У РЫБ в бизнесе — время крупных сделок, интересные предложения о сотрудничестве. Вечером желательно заняться расслабляющими процедурами, сбросить напряжение каким-нибудь приятным и оригинальным способом.