История пожара в доме в элитном районе Владивостока получила новое продолжение

Жители дома активно общаются с мэром по поводу происшествия
Это интересно 1 августа, 14:26
История пожара в дома в элитном районе Владивостока получила новое продолжение. Фото: ИА PrimaMedia

Жители горевшего дома на Крыгина благодарят главу города за оперативный ремонт

Глава Владивостока Олег Гуменюк оценил темпы ремонтных работ, которые проходят в пострадавшем от пожара доме № 74 на улице Крыгина, а также пообщался с местными жителями. На крыше уже завершен монтаж стропильной системы и смонтирована пароизоляционная пленка, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. На следующей неделе подрядчики приступят к ремонту электрики, а затем и теплосистемы.

"Крышу сделали очень хорошо, — поблагодарила рабочих и главу города жительница дома Нина Гавриловна.И главное, что всего за месяц провели всю основную работу. Не ожидали, что это будет так быстро".

Олег Гуменюк поручил подрядчикам в ходе ремонта электрики помочь жителям с бытовой техникой и розетками в квартирах.

"По-человечески отнеситесь к просьбам жителей. Бабушке помогите, если где-то проводка отошла или розетка выпала. Наша с вами общая задача сделать так, чтобы люди довольны были после ремонта", — подчеркнул глава Владивостока.

Также в ходе визита Олег Гуменюк спустился в подвал дома, который до сих пор не просушен после работы пожарных. Неудовлетворительное состояние подвала вызвало массу критики от главы города в адрес "Управляющей компании Фрунзенского района".

"У вас месяц был, чтобы убрать грязь и всё здесь высушить, — обратился он к ее руководителям, — а в итоге мы идем по колено в воде! Если вы не справляетесь со своими обязанностями, попросим жителей провести собрание и выбрать нашу муниципальную УК. Передадим дом МУПВ "Центральному" и будем отвечать за него сами. После такого ремонта, который мы за счет городских денег проводим, дом отличный будет. Не надо мне рассказывать, что он не приносит вам денег".

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