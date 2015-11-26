На все объекты благоустройства в Приморье есть как минимум трехлетняя гарантия

Это означает, что в течение этого времени все недочеты из-за некачественной работы строителей, будут устранены за их счет

Благоустройство. Фото: ИА PrimaMedia

Объекты, сдаваемые в Приморье по национальному проекту "Жилье и городская среда" и губернаторской программе "1000 дворов", имеют минимум трехлетнюю гарантию подрядчика. Это означает, что в течение этого времени недочеты, которые возникли в результате некачественной работы строителей, будут устранены за их счет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, строгий контроль за благоустроительными работами осуществляется на всем их протяжении.

"Проверяется все – технология проведения земельных работ, укладки асфальта, ГОСТы на детские и спортивные площадки. Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией", – пояснила врио вице-губернатора.

Елена Пархоменко добавила, что контроль за благоустройством территорий ведут и сами жители, без мнения которых невозможна сдача отремонтированных территорий в эксплуатацию.

"У нас уже были случаи, когда из-за нарушений технологии производства работ во Владивостоке подрядчику пришлось переделывать практически готовую детскую площадку", – отметила она.

Но даже после подписания акта о приемке-сдаче работ, подрядная организация несет как минимум трехлетние гарантийные обязательства по объекту.

"Такая ситуация, когда, к примеру, спустя год разрушается асфальт на отремонтированной территории, а строители ссылались на какие-то обстоятельства и разводили руками, сейчас практически невозможна. И такие прецеденты были, в частности, в Лесозаводске – подрядчик переделывал работы", – обозначила Елена Пархоменко.

Напомним, в 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" из бюджетов всех уровней направлено более 650 млн рублей.

Также в крае работает программа "1000 дворов", стартовавшая по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в этом году. На это в региональном бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Сейчас в крае уже благоустроены более 200 дворов.