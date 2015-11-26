Более 900 работающих пенсионеров "БОРа" не получат в августе положенную доплату

Проблема в том, что в ДХК "БОР" нет руководителя или уполномоченного лица с правом подписи
Общество 1 августа, 15:00
Более 900 работающих пенсионеров "БОРа" не получат в августе положенную доплату. Фото: ФППК

Работающим пенсионерам в России с 1 августа прибавят 244 рублей к пенсии, но доплата коснется не всех: 960 работников ДХК "БОР", которые находятся на заслуженном отдыхе и продолжают трудиться на комбинате, ее не увидят. Проблема в том, что в ДХК "БОР" по-прежнему нет руководителя или уполномоченного лица с правом подписи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Профсоюз "БОРа" прогнозировал возможное развитие ситуации еще в апреле этого года. Первые "звоночки" прозвенели, когда некоторым работникам "ДХК "БОР" местное отделение Пенсионного фонда произвело перерасчет пенсии в меньшую сторону либо вовсе отказало в ее назначении и выплате. Причина — невключение в стаж периодов работы на комбинате. Это произошло, потому что на предприятии нет ни руководителя, ни "уполномоченного физического лица с доверенностью на право подписи документов". А значит, сведения о стаже и начисленных страховых взносах, даже если их подать, засчитаны не будут.

К проблеме сразу же подключилась Федерация профсоюзов Приморского края, которая обратилась к губернатору и краевую прокуратуру. А председатель профкома "БОРа" Сергей Матвеев тем временем помогал 17 работникам составить исковые заявления в Дальнегорский районный суд, который в июне 2019 года встал на сторону работников.

Но до конца ситуация не разрешилась, и именно работники являются ее заложниками. Потому что руководителя или уполномоченного лица с правом подписи в ДХК "БОР" по-прежнему нет, сведения о трудовом стаже передавать по-прежнему некому, и повлиять на собственника пока не удается.

— Сегодня ни Пенсионный фонд, ни прокуратура не имеют правовой возможности контролировать предоставление работодателями сведений в Пенсионный фонд. Это пробел в законодательстве, и его нужно устранять. Иначе нарушения пенсионных прав дальнегорцев-работников ДХК "БОР" будут массовыми и приведут к росту социальной напряженности на территории, — считает председатель Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза Максим Саенко.

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