Всемирный день фотографии отметят во Владивостоке фестивалем "Глубина резкости"

На третий год своего существования фестиваль откроет еще больше развлекательных площадок для жителей и гостей города
Общество 1 августа, 16:11
Фестиваль "Глубина резкости". Фото: Виктор Буквецкий

Фотолюбители всего мира отмечают в этом году 180-летие фотографии. А в Приморском крае уже традиционным событием стало проведение в августе фестиваля фотоискусства "Глубина резкости" (6+). Организаторы продолжают экспериментировать с форматом. На третий год своего существования фестиваль открывает все больше развлекательных площадок для жителей и гостей города. Пройдут они с 23 по 25 августа во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Например, в рамках фестиваля можно будет поучаствовать в вечерних познавательных экскурсиях по исторической части Владивостока (6+). Сопровождать группу будут опытный гид-экскурсовод Лидия Новинская и профессиональные фотографы Павел Ванифатов и Евгений Уваров. Участники экскурсии не только узнают интересные факты о столице ДВФО, но и смогут получить грамотную консультацию по настройкам камеры. К слову, если у вас нет своей фотокамеры, вы сможете бесплатно взять ее у партнеров фестиваля.

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Еще одним нововведением мероприятия станут командные игры(16+). Вечером 24 августа пройдет интеллектуальная игра, где командам предстоит решить несколько задач на логику, интуицию или проверить свою память, например, узнать известную фотографию по фрагменту или отличить оригинал от фотошопа. А 25 августа пройдут фотодебаты (12+), где командам будет предложено определить, какие фотографии "плохие", а какие "хорошие", и почему. Организаторы подчеркивают, что с некоторыми заданиями смогут справиться даже дети, и специальных знаний в области фотоискусства для участия в играх не потребуется.

В амфитеатре набережной Спортивной гавани 24 августа пройдут развлекательные мероприятия (6+) для жителей и гостей города: уже традиционная "Фотосушка" (выставка фотографий на бельевых веревках и прищепках), однодневная выставка художественной фотографии от приморских фотоклубов, а также викторины, конкурсы и детские мастер-классы. Любой желающий сможет сделать интересное фото в 3D фотозоне и выиграть небольшие подарки от друзей и партнеров фестиваля.

25 августа в библиотеке "БУК" участники фотоклуба "Флагман" представят для гостей лучшую, по их мнению, подборку книг по фотографии и искусству (6+).

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И, конечно же, неотъемлемой частью фестиваля "Глубина резкости" станет выставка лучших работ одноименного фотоконкурса (6+). Откроется она 23 августа в 19.00 в выставочном зале ГАУ ПКЦНК (ул. Пушкинская, 25) и будет работать до середины сентября. На этот раз в выставке будут представлены красоты всего Дальнего Востока – от Якутии до Петропавловска-Камчатского. Вход для зрителей будет свободным.

А для профессиональных фотографов пройдут образовательные программы: три дня теории и практики по репортажной, уличной, постановочно-сюжетной, детской фотографии. Можно будет отточить мастерство съемки fire-шоу или, например, пофотографировать под руководством опытного куратора юную балерину Мариинского театра в одной из лучших фотостудий Владивостока. Запись на практические мастер-классы и полная программа фестиваля фотоискусства "Глубина резкости" уже доступна на сайте http://glubrez.ru/photofestival/

Организатором фестиваля выступает Приморский краевой центр народной культуры при поддержке Департамента культуры края.

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