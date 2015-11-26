Прокуратура начала расследование по факту затопления научного судна в Приморье

Из-за аварии произошло загрязнение акватории Японского моря на площади более 300 кв. метров (ФОТО)
Общество 1 августа, 16:17
После затонувшего научного судна в Приморье начали расследование. Фото: Пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала административное расследование по факту затопления научно-исследовательского судна в районе островов Римского-Корсакова залива Петра Великого в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Ранее агенство писало, что катер, на борту которого было восемь пассажиров, в четверг, 18 июля, налетел на камни в Дальневосточном морском заповеднике, получил пробоину и начал тонуть. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

"18 июля 2019 года научно-исследовательское судно "Владимир Касьянов" село на мель и затонуло на следующий день. Экипаж судна эвакуирован на берег и не пострадал. В результате аварии произошло загрязнение акватории Японского моря на площади более 300 кв. метров", — говорится в сообщении.

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Ведомство отмечает, что судовладелец — Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН — не принял своевременные меры по устранению загрязнения и подъему судна. Работы по подъему судна "Владимир Касьянов" велись с 26 по 28 июля 2019 года. В итоге судно подняли.

Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора в настоящее время осуществляется мониторинг места загрязнения, а также возбуждено административное расследование по ст. 8.13 КоАП РФ.

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