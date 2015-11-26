"Всегда прав врач только в морге": о глумлении в больнице предупредили людей

Пользователи соцсетей обсудили высказывание персонала
Это интересно 1 августа, 17:08
Предупреждение врачей. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Врачи в городе Артём повесили на стене записку. В ней сказано, что "врач всегда прав", а "пациентов не обслуживают", сообщает ИА PrimaMedia.

На стене больнице в Артёме сотрудники повесили записку со следующим текстом: "Уважаемые пациенты! Находясь в медицинском учреждении, помните, что вы пациенты, а не клиенты. Вас не обслуживают, а оказывают помощь, лечат или обследуют. И прав всегда врач". Снимок этой записки опубликовали в социальной сети Instagram, где пользователи обсудили такое заявление.

"Всегда прав врач только в морге", — отвечают в комментариях.

Но большая часть интернет-пользователей с содержанием записки согласна и тоже считает, что нужно уважительно относиться к врачам и выполнять их предписания. Особенно, если больница хорошая.

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