"Всегда прав врач только в морге": о глумлении в больнице предупредили людей

Пользователи соцсетей обсудили высказывание персонала

Предупреждение врачей. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Врачи в городе Артём повесили на стене записку. В ней сказано, что "врач всегда прав", а "пациентов не обслуживают", сообщает ИА PrimaMedia.

На стене больнице в Артёме сотрудники повесили записку со следующим текстом: "Уважаемые пациенты! Находясь в медицинском учреждении, помните, что вы пациенты, а не клиенты. Вас не обслуживают, а оказывают помощь, лечат или обследуют. И прав всегда врач". Снимок этой записки опубликовали в социальной сети Instagram, где пользователи обсудили такое заявление.

"Всегда прав врач только в морге", — отвечают в комментариях.

Но большая часть интернет-пользователей с содержанием записки согласна и тоже считает, что нужно уважительно относиться к врачам и выполнять их предписания. Особенно, если больница хорошая.