Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке

Наблюдается тенденция снижения притока в водохранилища гидростанций
Общество 1 августа, 17:08
Наводнение. Фото: ИА PrimaMedia

Бурейская и Зейская ГЭС, крупнейшие гидроэлектростанции РусГидро на Дальнем Востоке, продолжают сдерживать в своих водохранилищах паводок, пришедший в регион. Водохранилища ГЭС аккумулируют большую часть притока, через плотины ГЭС увеличения пропуска воды в ближайшее время не будет. Гидростанции работают в штатном режиме. Наблюдается тенденция снижения притока в водохранилища гидростанций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе РусГидро.

С 31 июля по итогам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов водохранилищ Амурское бассейновое водное управление постановило снизить средние расходы Бурейской ГЭС более чем в два раза – с максимально разрешенных до 3 000±500 м3/с, на Зейской ГЭС средний расход прежний – 700 ± 50 м3/с.

Приток воды в Зейское водохранилище за неделю снизился более чем в четыре раза. Всего с начала дождевого паводка 21 июля Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 4,7 км3 паводкового стока воды. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка для населенных пунктов, находящихся ниже по течению.

По сравнению с пиком паводка, который наблюдался 25 июля, приток воды в Бурейское водохранилище снизился почти в три раза. Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40% паводкового стока, снизив расходы в реке Бурее ниже по течению до безопасных для населенных пунктов значений.

Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас смещается гребень паводка, по состоянию на 31 июля на 33% и 10% соответственно формируется из незарегулированных вод Верхнего Амура и р. Уссури, на 24% частично зарегулированных вод китайской р. Сунгари и 22% и 11% соответственно р. Зея и р. Бурея, на которых регулирование стока осуществляют Зейский, Бурейский и Нижне-Бурейский гидроузлы.

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