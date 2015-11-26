В Приморье завершилась акция "Здоровое питание – активное долголетие"

Самой инициативной из участников акции стала Ярослава Удовик из Находки

Салат. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае завершилась акция "Здоровое питание – активное долголетие", которая проводилась в рамках реализации федерального партийного проекта "Здоровое будущее" в школах края. В число задач мероприятия входило не только формирование представлений о правильном рационе у подрастающего поколения, но и выявление среди них лидеров, способных вести обучение по данной теме. Самой инициативной из участников акции – и победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лидер", который проводился при поддержке партпроекта — стала Ярослава Удовик из Находки – она провела четыре урока самостоятельно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии Единая Россия.

Также напомним, что помимо формирования культуры здорового образа жизни и воспитания лидерских качеств "Здоровое питание…" ставило своей задачей стимулировать молодых людей и их родителей к ведению самостоятельной исследовательской деятельности в данном направлении, которая на дальнейших этапах получит поддержку профильных ведомств и местных органов власти.

Ярослава Удовик учится в 10 классе средней школы №3 Находкинского городского округа. В начале марта текущего года она провела четыре урока на тему "Я – то, что я ем" среди учащихся 1-5 классов своей школы.

Программа, подготовленная Ярославой, затрагивала многие темы – принципы работы пищевой пирамиды, польза и вред сахара и многое другое. Кроме того, часть ее была выдержана в игровой форме, что позволяло ребятам с легкостью усваивать информацию о питании. Теоретическая часть уроков подкреплялась обязательной практикой — дети учились вычислять индекс массы тела, выбирать качественные и здоровые продукты, проводили различные опыты с водой.

Сегодня, 1 августа, заслуги Ярославы были отмечены в рамках торжественной церемонии, которая прошла на территории Приморского регионального отделения Партии. Приморский координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Татьяна Курлеева вручила девушке заслуженный подарок — путевку во Всероссийский детский центр "Океан".

"Я не ожидала, что выиграю – думала, что поучаствую ради своего школьного портфолио. Честно говоря, это большой сюрприз! Знаете, ведь "Океан" — это приморский "Артек", гарант отличного и качественного отдыха! Я благодарна своему учителю – Дине Тулемисовне Балабасовой — и моей маме за то, что они научили меня идти вперед и добиваться своих целей!", — поделилась своими эмоциями Ярослава Удовик.

Как рассказала ее куратор, преподаватель средней школы №3 Дина Балабасова, Ярослава долго и обстоятельно готовилась к проведению этих уроков – по ее словам, они даже списывались в позднее время суток для того, чтобы ее ученица могла поделиться своими новыми идеями, способными выразить в подходящей форме ценность здорового образа жизни для подрастающего поколения. "Ярослава у нас большой молодец!", — прокомментировала ее победу преподаватель.

Приморское региональное отделение Партии выражает благодарность ВДЦ "Океан" за предоставленную путевку для самого инициативного участника акции.