Сахалинский кинофестиваль "Край света" призван изменить отношение людей к самим себе

В Крыму на всероссийском форуме "Таврида 5.0" представили сильнейший дальневосточный кинофестиваль

Алексей Агранович. Фото: ИА PrimaMedia

Кино как инструмент культуры способно профессионально решить проблему отношения дальневосточников к своей жизни, дать им иную философию и эстетику жизни, что и пытается сделать кинофестиваль "Край света. Восток". Об этом на встрече с молодыми деятелями культуры на форуме "Таврида 5.0" в Крыму рассказал Алексей Агранович, российский актёр, режиссер, продюсер. Встреча прошла в рамках смены "Видеоконтент". Аудиторией спикера стали молодые продюсеры, режиссеры, вайнеры, клипмейкеры, художники-аниматоры, интервьюеры, авторы и актёры интернет-сериалов и короткометражных фильмов, motion-дизайнеров из 85 регионов России, сообщает ИА PrimaMedia.

– Сахалин – богатый регион со сложной историей. Долгое время мы наблюдали тут отсутствие хорошей социальной инфраструктуры и драйва для творческой самореализации. Поэтому перед моей командой была поставлена нелегкая задача – сделать Международный фестиваль авторского кино, который бы решал социальные вопросы, включая изменение отношения сахалинцев к самим себе, – рассказал Алексей Агранович.

Впервые кинофестиваль "Край света" прошел в 2011 году. Изначально фестиваль носил название "Сахалинский экран" и был посвящен отечественному авторскому кино, на котором победитель выбирался путем зрительского голосования. В 2012 году к организации мероприятия подключилась команда Алексея Аграновича. Поставив фестиваль на ноги, команда начала открывать творческие мастерские, некоторые из которых продолжали функционировать круглый год. По итогам их работы была сделана большая мультимедийная выставка “Сахалин. Автобиография”, которая прошла в марте 2018 года и стала этапной для четырех творческих мастерских: анимационной мастерской для детей "Острова", Кинолаборатории для подростков, урбанистической “Сделай сам” и мастерской журналистики “Большая история”. Выставка стала первым осознанным шагом к появлению новой волны в сахалинской культуре.

– Сначала мы искали новую реальную мифологию мест, которая бы отличалась от привычных путеводителей. Потом мы поняли, что главная проблема сахалинцев в том, что их жизнь никем не описана — последняя перепись населения и последнее судьбоносное появление Сахалина в русской культуре связано с именем Чехова. Чтобы появилось региональное кино и региональная культура, нужно только дать возможности, инструменты для самоописания. Работа наших мастерских сводится, по большому счету, именно к этому, – подчеркнул Алексей Агранович.

Изначально работа мастерских была нацелена на взрослую аудиторию, но довольно скоро стало понятно, что у большинства взрослых людей на острове есть заданная жизненная перспектива, радикально изменить которую с возрастом не так-то просто. И тогда организаторы “Край света. Восток” стали думать над тем, как привлечь в мастерские детей и подростков — поскольку они еще только определяются с профессиональным выбором, и занятия в мастерских может стать для них чем-то большим, чем кружок по интересам. В итоге в прошлом году была организована работа четырех мастерских: анимационная, продюсерская, графического дизайна и кинолаборатория для подростков. А результатом работы творческих мастерских первый в России кинофестиваль, создателями которого стали подростки — те, кому еще не исполнилось 18-ти лет.

16 августа на Сахалине откроется I-й Сахалинский кинофестиваль будущего "Игра света", международную конкурсную программу которого составили фильмы из 11 стран, авторами которых являются подростки, а кураторами и организаторами выступили участники и участницы творческих мастерских фестиваля “Край света. Восток”. “Игра света” должна стать площадкой, где сахалинские подростки, увлеченные кинематографом, смогли бы встретиться и обсудить свои и чужие фильмы с подростками из других регионов России, а также со всего мира. Почетным президентом “Игры света” стал актер и режиссер Данила Козловский.