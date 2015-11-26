Важные события для каждого: точные рекомендации для всех знаков зодиака на август

Некоторых представителей зодиакального круга могут ждать приятные сюрпризы

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, чего ожидать каждому знаку зодиака в августе. Звезды рекомендуют некоторым знакам действовать, а другим избегать лишних рисков. Читайте рекомендации для каждого знака зодиака.

Овны, по словам астрологов, наконец-то получат вожделенную награду, к которой так долго стремились. Ведь Овны усердно трудились, теперь пришло время пожимать плоды деятельности.

Тельцы рискуют "сгореть" работе, поэтому звезды советуют людям этого зодиакального семейства взять отпуск и уехать на отдых. По словам астрологов, Тельцам необходимо восстановить силы для дальнейшей плодотворной работы.

Близнецы попадут в спорную ситуацию из-за своего многословия. Поэтому звезды советуют им поменьше говорить. Лучше им доказывать свою правоту делами.

А вот Ракам астрологи в августе советуют вплотную заняться своим здоровьем. В противном случае это скажется на дальнейшей жизни.

В августе звезды предупреждают Львов о том, что необходимо проявить осторожность с партнерами, потому что есть вероятность обмана и мошенничества с их стороны.

Девам не стоит бояться трудностей, астрологи настоятельно советуют им продвигать свои идеи и проекты, потому что время действовать, наконец, настало.

Весам звезды советуют не совершать операции с недвижимостью, эти сделки лучше перенести на другой месяц.

В делах амурных, по словам астрологов, удача будет способствовать Стрельцам. Как говорят звезды, они встретят, наконец, свою любовь или сыграют свадьбу.

Скорпионы рискуют, напротив, лишиться любви, если будут продолжать "кусать" своего любимого человека.

Козерогам звезды сулят успех на работе, высока вероятность того, что вы получите новую должность или вам поступит выгодное в рабочем плане предложение.

Водолеям звезды советуют не совершать каких-либо длительных поездок. По словам астрологов, в данный период времени — не лучший для путешествий.

Рыбы получат крупную сумму денег. Астрологи рекомендуют не тратить весь куш, а отложить его для совершения важной покупки, которая ждет этих представителей в будущем.