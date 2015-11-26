Как изменилась жизнь миллионов пенсионеров с 1 августа

Запланированы изменения в пенсионных выплатах для этой категории граждан

Пенсионеры. Фото: Александра Данилова

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии. В каждом случае она будет рассчитана индивидуально.

Суммы прибавки будут зависеть от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию. Максимум, что могут прибавить к пенсии — 3 балла. Один балл равен 87,24 рублям. То есть максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам составит всего около 244 рублей.

По данным Пенсионного фонда, в России продолжает работать каждый пятый пенсионер. Выплаты этой категории пенсионеров проиндексируют впервые с 2016 года.

Напомним, на днях в Счетной палате признали провал пенсионной системы в России. Эффект от отказа индексации пенсий неработающим пенсионерам не был достигнут, заявили в Счетной палате — сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда не произошло.

Анна Кольцова