Матч между командами "Луч" и "Спартак-2" перенесли из-за жары

Игра пройдет в субботу, 3 августа, в 17.00
Спорт 09:38
Футбол. Фото: ИА PrimaMedia

Игру шестого тура Олимп-Первенства ФНЛ между командами "Луч" (Владивосток) — "Спартак-2" (Москва) перенесли по времени в связи с погодными условиями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФК "Луч".

Игра пройдет в субботу, 3 августа, в 17.00, ранее заявлялось, что он начнется в 15.00.

"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Ждем вас на трибунах стадиона "Динамо". Приносим извинения за причиненные неудобства", — комментирует пресс-служба футбольного клуба.

Положение команд-соперниц в турнирной таблице: после 5-х туров московский коллектив занимает 7 строчку турнирной таблицы. "Красно-белые" одержали 2 победы, два раза сыграли вничью и раз проиграли (6-4). "Луч" занимает 9-е место — у команды те же 8 очков, но худшая разница забитых и пропущенных мячей (8-9)

В противостоянии "Луча" и "Спартака-2", на данный момент полное равенство: у "Луча" 2 победы, у "Спартака-2" 2 победы, еще 4 игры завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 10-10.

Главным судьей этой встречи назначен Артем Любимов из Санкт-Петербурга, для 34-летнего арбитра это будет уже 5-ый матч с участием нашей команды. Статистика матчей не самая удачная — 3 ничьи и поражение.

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