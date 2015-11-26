Подробный гороскоп с 5 июля по 12 августа. Точные рекомендации всем знакам зодиака

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот период

Звезды. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Ваши долгосрочные планы стоят того, чтобы временно забыть о мелочах. Добиться ответственности от окружающих сейчас сложно: надежнее все сделать самим. Требовательность к себе поможет добиться максимума из возможного. Некоторые счастливчики имеют возможность отвлечься от профессиональной деятельности и заняться любимым делом, отправиться в путешествие. Не теряйте свое видение ситуации, даже если вас будут пытаться сбить с толку.

ТЕЛЕЦ. Многие начнут претворять в жизнь проекты, связанные с крупными переменами и перемещениями в пространстве. Невыполненные обязательства способны стать причиной конфликтов как на работе, так и дома. Больше полагайтесь на себя: ваша вера и упорство окажут решающее влияние на все начинания. Период не совсем приятных, но в то же время необходимых перемен. Мужчины попробуют сделать источником заработка свое увлечение. Женщины посвятят себя домашним делам и проблемам родственников.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для трудных и ответственных дел, связанных с выведением проекта на новый уровень. Правда, расходы могут оказаться несколько больше, чем вы планировали. Многим предстоит бурная деятельность, укрепление деловых связей, плодотворное общение с единомышленниками. Ваши предложения встретят поддержку влиятельных лиц. Что касается личной жизни – вероятны споры по поводу планирования совместного отдыха. Не избегайте физических нагрузок — они пойдут только на пользу.

РАК. Неделя прекрасно подходит для коммерции, общественной работы, усиления своего влияния в обществе. Старые связи обретут особую значимость, и с их помощью вы начнете свое новое восхождение. Правда, вероятны трения в рабочем коллективе. Следите за своими словами: могут воплотиться негативные пожелания, высказанные вслух. И не торопитесь раздавать обещания, которые от вас ждут: вряд ли это по-настоящему укрепит ваши отношения с партнерами. Работайте над собой, и вы станете излучать энергию, благодаря которой к вам потянутся люди.

ЛЕВ. Хорошая неделя для совместной работы, совершенствования навыков, активного проявления своей позиции. Вероятно знакомство с человеком, которому интересны ваши возможности. Многие Львы всерьез задумаются о переезде. Решение может быть внезапным и принято под давлением обстоятельств или новостей издалека. Даже короткие поездки принесут удовлетворение. Если вам сейчас по-настоящему что-либо понадобится, то при сравнительно небольших энергозатратах вы получите в свое распоряжение все желаемое.

ДЕВА. Сложившаяся ситуация мобилизует вас на активные действия. Пустите в ход свои связи и наработки прежнего периода, и вы окажетесь в выигрыше. Благоприятна активная реализация в обществе, однако помните: контроль чужих действий сейчас отнимет очень много энергии. И главное – не переусердствовать с этим в кругу близких. Смелее переезжайте с места на место, выходите на нужных людей, организуйте других на необходимые вам действия. Удачный момент для того, чтобы помириться с теми, с кем вас разделяют какие-то разногласия.

ВЕСЫ. Сосредоточьтесь в первую очередь на вопросах профессионального роста, и ваши надежды оправдаются. Вас ждет наведение порядка в бумагах и собственной голове. Причем приток денег будет напрямую зависеть от взаимоотношений с другими людьми. Многие Весы настроены скорее на развлечения, нежели на работу. Нестандартный подход приведет к хорошим результатам в любом деле, даже если оно не связано с профессиональной деятельностью. Хорошо делать ремонт, мастерить красивые вещи.

СКОРПИОН. Энергия этих дней дает защиту и покровительство социума. Многие получат стоящие предложения, но рискнуть и изменить жизнь способны только некоторые. Вы сможете хорошо заработать на основном месте работы, а при инициативе не исключены и побочные доходы. Возможны ценные подарки от родственников, поощрение со стороны начальства. Не переутомляйтесь физически и эмоционально: задуманное имеет все основания для того, чтобы осуществиться.

СТРЕЛЕЦ. Вы постоянно будете чувствовать на себе внимание окружающих. Рекомендуется закрыть глаза на мелкие людские слабости. Подходящий момент, чтобы полностью сменить методы работы и стиль общения. В любом случае, вы теперь можете выбирать, куда вам двигаться, и этот выбор ограничен только вашими представлениями о самом себе. Полностью сосредоточьтесь на задуманном, если необходимо — привлеките к своим проектам специалистов. Четко и скрупулезно выполняя свою работу, вы сможете неплохо заработать и укрепить свой авторитет.

КОЗЕРОГ. Старайтесь быть на виду: ваши инициативы достойны признания. Показаны эксперименты с внешностью и одеждой. Хорошо получать углубленные знания по избранной специальности. Удачно проходит общение с людьми, наделенными властью. Если вы поняли, что прежние варианты общения заводят вас в тупик, ищите новые способы взаимодействия. Рекомендуются активные силовые практики и закаливающие процедуры.

ВОДОЛЕЙ. Вероятно участие в каком-то коллективном мероприятии, где вы получите информацию, над которой стоит подумать. Некоторые захотят подтверждения своих талантов и будут готовы на все, чтобы их заметили. Время прекрасно подходит для смены работы, деловых переговоров, закладывания новых коллективных проектов и собственного развития. Особенный успех будет сопутствовать тем, кто постоянно находится в поиске. Старайтесь увидеть в хорошо знакомом нечто новое, перспективное.

РЫБЫ. Прекрасное время для расширения кругозора: обучения, поиска нужной информации. Учеба будет даваться легко и откроет перед вами новые горизонты. Благоприятное время для дел, связанных с иностранцами. Судьба будет подталкивать к совершенствованию в области кулинарного искусства и воспитания детей. В выходные можно позволить себе поход на концерт или в театр, благоприятно общение с родными. Кое-кого ждут романтические знакомства. Воздастся за заботы о домашнем очаге.