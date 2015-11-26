Мирные Овны, отдых Дев и проблемы Весов: подробный гороскоп на 4 августа

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ желательно избежать любых ссор и препирательств. Обратите внимание на повторяющиеся события в вашей жизни. Можно смело вкладывать деньги в совместные предприятия, предварительно убедившись в том, что ваши цели совпадают с целями партнеров.

Среди ТЕЛЬЦОВ вероятна прибыль, возможно получение неожиданной и оттого вдвойне приятной суммы. Общаясь со значимыми для вас персонами, сохраняйте присутствие духа, не смущайтесь: цените себя, а остальное приложится.

БЛИЗНЕЦЫ, в случае недомогания не злоупотребляйте лекарствами: лучше обратиться к помощи народной медицины, аутотренингу, энергетическим практикам. Не самый подходящий момент для планов на будущее, — лучше сегодня плыть по течению, доверившись тому, что происходит.

РАКИ, уделите больше времени семье и домашним делам, отдохните, пообщайтесь с друзьями. Поддержание мира и согласия в доме зависит сейчас от вас: первыми идите на сближение, ищите точки соприкосновения.

Возрастают эмоциональность и чувствительность ЛЬВОВ. Здоровье требует особо бережного отношения: уделите повышенное внимание качеству продуктов. День обещает быть очень плодотворным для любого вида творчества.



ДЕВАМ было бы неплохо расслабиться: используйте свое право на отдых! Многие Девы сегодня склонны к решительным действиям, способным изменить ход событий как их собственной жизни, так и жизни тех, кто находится рядом.

ВЕСЫ, проблемы семейного характера наводят на мысли о том, что вам пора разобраться в своих самых сокровенных желаниях и откровенно обсудить это с близкими. Есть вероятность стать предметом горячего обсуждения для своих знакомых.

Некоторых СКОРПИОНОВ ждут встречи с иногородними лицами и иностранцами, возможно получение информации издалека. Обдумайте разумность возвращения к старым делам, прежним видам деятельности. Не затягивайте с принятием решений, связанных с близкими людьми.

СТРЕЛЬЦАМ следует быть терпимее в отношениях с любимым человеком и детьми. Хорошо бы выйти на знакомых и обменяться новостями. Любимые блюда и напитки пойдут на пользу, как и вечер воспоминаний.

У КОЗЕРОГОВ — день изучения наук и ремесел, общения с миром искусства. Творческие проекты увенчаются успехом, несмотря на возможные препятствия. Дела пойдут еще веселее, если вы будете больше доверять близким людям.

ВОДОЛЕЯМ лучше пресечь вмешательство посторонних в свою личную жизнь. Любые ваши старания увенчаются успехом, а особенный успех ждет писателей, художников и музыкантов. Показан выход в свет: кино, театр, кафе – да можно даже просто пройтись по улицам города при полном параде!

РЫБЫ, воспользуйтесь моментом для того, чтобы попутешествовать. Хорошее время для приобретений для дома и для себя лично. Многие из вас могут сегодня запросто выбиться в лидеры.