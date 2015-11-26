Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом

Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и перенаправляет клиентов к специалистам

Сбербанк. Фото: ИА PrimaMedia

Новая программа "Защита сотрудников" (16+) компании "Сбербанк страхование жизни" позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застраховать своих работников от несчастного случая. Базовое страховое покрытие (уход из жизни и установление инвалидности в результате несчастного случая) клиент может без увеличения стоимости полиса расширить еще одним риском на выбор: травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба банка.

Каждый сотрудник предприятия, заключившего договор страхования, сможет без ограничения пользоваться услугами телемедицины от компании экосистемы Сбербанка DocDoc (16+) – удаленными консультациями с медиками по телефону, видеосвязи и в онлайн-чате. В личный кабинет каждого сотрудника интегрирован медицинский чат-бот. Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и перенаправляет клиентов к специалистам.

"Страхование сотрудников от несчастных случаев, особенно для предприятий малого и микробизнеса, – это отличная альтернатива добровольному медицинскому страхованию, которое традиционно является частью корпоративного соцпакета на крупных предприятиях. Страхование от несчастных случаев на порядок дешевле и более точечно решает задачи конкретного бизнеса. В дополнение к базовому покрытию мы даем возможность предприятию выбрать один из трех рисков – травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации. Каждое предприятие исходя из своей сферы деятельности и присущих именно ей рисков выберет наиболее оптимальную защиту для сотрудников. Если сотрудник не вышел на работу, например, из-за травмы, за каждый день вынужденного "простоя" он получит выплату. Это особенно актуально для малого и микробизнеса, зарплаты в котором очень часто сдельные", — сказал управляющий директор Дивизиона Малый и Микро Бизнес Сбербанка Алексей Шашкин.

"Мы постоянно изучаем новые технологические решения в медицине и интегрируем их в наши продукты. Сейчас в коммуникациях на смену телефонным звонкам приходят мобильные приложения, мессенджеры и чаты. В нашей новой программе "Защита сотрудников" в телемедицинском пакете впервые появился чат-бот. Мы полагаем, что телемедицина в программах страхования для предприятий малого и микробизнеса, особенно региональных, очень актуальна, поскольку это возможность оперативно получить квалифицированную консультацию из любого места. Эти дополнительные сервисы делают программу незаменимым ежедневным медицинским помощником для каждого застрахованного", — отметила директор по развитию медицинского страхования СК "Сбербанк страхование жизни" Екатерина Коломенцева.

"Сбербанк страхование жизни" начала включать медицинские сервисы в продукты страхования жизни в прошлом году. Уже сегодня 70% предприятий ММБ, заключающих договоры страхования сотрудников от несчастного случая, выбирают программы с медсервисами.

Договор страхования по программе "Защита сотрудников" можно оформить в 738 отделениях Сбербанка по работе с юрлицами по всей России. Стоимость программы составляет от 2490 рублей на одного застрахованного в год, лимиты выплат – 250 тысяч, 500 тысяч или 1 млн рублей на человека. Расходы на страхование снижают базу предприятий по налогу на прибыль.

Услугу предоставляет ПАО Сбербанк.