Краевой слет представителей школьных команд КВН пройдет в поселке Врангель в Приморье

Мероприятие состоится в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование"
Национальные проекты 11:10
КВН. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой слет представителей школьных команд Клуба веселых и находчивых (12+) пройдет в поселке Врангель 2-9 августа. Участников движения из 20 районов Приморья обучат мастерству КВН. Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Всего в мероприятии примут участие 70 лучших представителей школьных команд КВН из муниципалитетов Приморья.

"Ребята зарекомендовали себя за сезон юниор-лиги. По нашему мнению, важно поддерживать школьный КВН, ведь именно из этих ребят могут вырасти будущие звезды, которые будут представлять Приморский край за его пределами", – отметила заместитель директора департамента Екатерина Ищук.

На протяжении восьми дней ребята будут осваивать азы игры в КВН, участвовать в лекциях и мастер-классах приглашенных экспертов, а также практиковаться в написании и постановке миниатюр. Своим опытом поделятся участники официальных и телевизионных лиг Международного Союза КВН, лидеры и фронтмены лучших студенческих и взрослых команд КВН Приморского края.

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КВН
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