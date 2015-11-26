Краевой слет представителей школьных команд КВН пройдет в поселке Врангель в Приморье

Мероприятие состоится в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование"

КВН. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой слет представителей школьных команд Клуба веселых и находчивых (12+) пройдет в поселке Врангель 2-9 августа. Участников движения из 20 районов Приморья обучат мастерству КВН. Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Всего в мероприятии примут участие 70 лучших представителей школьных команд КВН из муниципалитетов Приморья.

"Ребята зарекомендовали себя за сезон юниор-лиги. По нашему мнению, важно поддерживать школьный КВН, ведь именно из этих ребят могут вырасти будущие звезды, которые будут представлять Приморский край за его пределами", – отметила заместитель директора департамента Екатерина Ищук.

На протяжении восьми дней ребята будут осваивать азы игры в КВН, участвовать в лекциях и мастер-классах приглашенных экспертов, а также практиковаться в написании и постановке миниатюр. Своим опытом поделятся участники официальных и телевизионных лиг Международного Союза КВН, лидеры и фронтмены лучших студенческих и взрослых команд КВН Приморского края.