ВТБ в Амурской области увеличил портфель кредитов в сегменте МСБ до 8,9 млрд рублей

В структуре заемщиков преобладают предприятия пищевой промышленности и АПК, торговли, транспорта и строительства

Кредитная карта. Фото: Сайт pixabay.com

В первом полугодии 2019 года ВТБ в Амурской области нарастил корпоративный кредитно-документарный портфель предприятиям малого и среднего бизнеса до 8,9 млрд рублей (+8% с начала года). Портфель привлеченных средств в этом сегменте за январь-июнь превысил 10,5 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Банк ВТБ (ПАО).

В структуре заемщиков корпоративного кредитного портфеля банка превалируют предприятия пищевой промышленности и АПК (50%), торговли (19%), транспорта и строительства (17%).

"Амурская область исторически ориентирована на развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Именно в этих отраслевых сегментах предпринимательская активность наиболее динамична. Мы видим, что малый и средний бизнес растет не только количественно, но и качественно. Среди стратегических задач ВТБ — ориентация на потребности клиента, развитие продуктовой линейки и обеспечение передовой технологической поддержки. Мы работаем и видим рост доверия к банку, что подтверждает статистика финансовых показателей по итогам первого полугодия", — отметила управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.

Справка:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 31 марта 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14,841 трлн руб.) и средствам клиентов (10,149 трлн руб.). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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