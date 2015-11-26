"Я бы за такую рекламу морду набила": поступок парня у банкомата обсуждают в Сети

Пользователи высказывают разные мнения по поводу сложившейся ситуации
Это интересно 12:16
Видеорегистратор. Фото: ИА PrimaMedia

В социальной сети Instagram опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина забирает из банкомата чужие деньги, сообщает ИА PrimaMedia.

Молодого человека из Владивостока, забравшего чужие деньги из банкомата, просят срочно выйти на связь. Пострадавшие публиковали видео в социальной сети Instagram и оставили контакты для связи: "Просьба к парню на видео, который забрал чужие деньги из банкомата, выйти на связь и вернуть деньги. Тел: +7-914-666-86-67".

Инцидент произошёл в магазине на Деревенской. Интернет-пользователи помогли в широком распространении видео, а также не упустили возможность вынести свой вердикт.

"Ничего не видно: парень вставил карту, набрал пин, забрал деньги… Я бы за то, что меня вот так рекламируют, морду набила", — говорят в комментариях.

Остальные комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что это "находка, а не кража", а другие — что парень повершил преступление.

"Привет, стаеечка за кражу", — иронизируют пользователи.

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кража

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