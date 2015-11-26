Урал столкнулся на встречке с Mercedes-Benz и минивэном на трассе Владивосток-Хабаровск

В аварии есть пострадавшие

ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

Урал совершил столкновение с Mercedes-Benz и минивэном Toyota Noah на встречной полосе движения в районе 600 км + 753 м автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток по направлению в Хабаровск, сообщает ИА PrimaMedia.

В результате ДТП травмы получил водитель Урала и 41-летняя женщина-водитель Toyota Noah. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение, рассказали в пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Стаж вождения водителя Урала — 15 лет, к административной ответственности в 2019 году не привлекался. ДТП произошло в светлое время суток.

По факту аварии проводится проверка.