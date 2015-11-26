Акцию по раздельному сбору мусора проведут в Приморье

В ходе мероприятия люди смогут избавиться от старой макулатуры, электрохлама и другого мусора.

Мусор. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Экологическую акцию (6+) проведут в субботу, 3 августа, во Владивостоке краевое предприятие "Приморский экологический оператор" и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор". Как рассказал и.о. первого заместителя директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев, в ходе акции люди смогут избавиться от старой макулатуры, электрохлама и другого мусора, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Это уже вторая акция с начала лета, первую мы провели ровно месяц назад, тогда жители сдали более тонны различных отходов. Это движение набирает популярность. На этот раз заинтересованность проявило даже Генеральное консульство Японии во Владивостоке в лице вице-консула Хидаки Тосифуми", – пояснил замруководителя предприятия.

По словам Сергея Лазарева, главная цель акции "Раздельный сбор" – показать приморцам значимость проблемы утилизации мусора.

Так, жители Владивостока смогут избавиться от: макулатуры (гофрокартон, белая бумага, книги, газеты, кроме глянцевых журналов, флаеров), металла (алюминиевые банки, жесть, негабаритные предметы), пластика с маркировкой: PET/1, HDPE/2, LDPE/4, РР/5, PS/6, просроченных лекарств (сдаются в блистерах, бутылках и других упаковках) и электрохлама (различная техника). Также будут приниматься любые целые CD/DVD диски – их передадут для дальнейшего использования в качестве декоративных элементов.

Организаторы акции предупреждают, что при сдаче мусора необходимо руководствоваться некоторыми правилами.

Прежде чем сдавать пластик, необходимо проверить его маркировку, ополоснуть от остатков пищи, грязи или масла, снять ценники и этикетки. Бутылки, с которых предварительно снимаются крышки с колечками, компактно складываются и сортируются по маркировкам.

Сдавая вторичную бумажную продукцию, следует отделить гофрокартон (его легко определить – на срезе видны несколько слоев) от остальной макулатуры, проверить на наличие пластикового слоя и по возможности снять его, убрать скрепки, пружины, скотч, веревки и все прочее, что не является бумагой. Макулатуру необходимо аккуратно сложить и перевязать веревкой, либо компактно уложить в коробку.

Железную посуду и консервные банки нужно отмыть, сняв с них этикетки, ценники, сжать и разделить на алюминий и жесть.

Отметим, что в акции также примет участие компания "ЭкостарТехнолоджи", которая заберет часть отходов для дальнейшей утилизации.

Вниманию участников и СМИ! Акция пройдет в субботу, 3 августа, в 11.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 28. Мероприятие организовано в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды Приморского края".

Отметим также, что в Артеме также пройдет в этот день акция по раздельному сбору отходов. Всех желающих приглашают с 11.00 до 14.00 прийти по адресу ул. Амурская, 21 (семейный центр КРУГОЗОР).

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Новому региональному оператору предстоит решить целый комплекс задач в данной сфере и обеспечить экологическую безопасность приморцев. В течение 10 лет Приморский экологический оператор будет отвечать за проведение реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае.

В его обязанности будет входить: заключение договоров на прием твердых коммунальных отходов, их транспортировку до объектов обработки и захоронения, поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года исключительно региональный оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре. Деятельность оператора также будет направлена на работу с общественностью – необходимо повысить общую культуру в сфере обращения с отходами.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, в регионе принято решение усилить просветительскую работу в сфере раздельного сбора мусора, в том числе, и благодаря проведению таких акций.

"Сейчас в Приморье вырабатывается концепция раздельного сбора мусора в населенных пунктах, определяются мощности для переработки, компании, которые будут этим заниматься. Однако без участия самих жителей, без их активной и грамотной позиции в этом вопросе организовать этот процесс будет крайне сложно", – пояснила она.

Помочь определить, готовы ли жители края самостоятельно сортировать мусор в своем доме, если для этого будут установлены специальные контейнеры, поможет опрос, принять участие в котором можно в социальных сетях:Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в разделе "Нацпроекты" на сайте краевой администрации.