"Вместо мозгов права выдали ": нахальный водитель "отличился" на Золотом мосту

Интернет-пользователи считают, что дорогой автомобиль ещё не разрешение лихачить
Это интересно 2 августа, 15:10
Виновник торжества. Фото: dpskontrol_125rus

Снимок автомобиля в паблике dpskontrol_125rus вызвал бурное обсуждение в социальной сети Instagram. Разместивший фото пользователь рассказал, что водитель авто пренебрегал правилами дорожного движения, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотография автомобиля, проезжающего Золотой мост, вызвала активное обсуждение в сети. Всё из-за того, что разместивший фото пользователь подробно рассказал о манере езды водителя. Подпись к снимку следующая:

"Товарищ на данном авто! Если ты ездишь на такой тачке, не думай, что ты король дорог. Смотри на знаки и не создавай аварийные ситуации".

Автор снимка также уточнил, что у него есть видеозапись с участием водителя, которой он в случае чего с радостью поделится с органами правопорядка.

В комментариях считают, что на дороге равны все, независимо от стоимости и привилегированности автомобиля:

"Когда мы будем вместе с тобой лететь в леера, будет неважно, кто ты и на какой машине ты в них летишь", — подметила в комментариях жительница Владивостока.

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