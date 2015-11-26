Жители Владивостока ликуют: снижены цены на популярные продукты в супермаркетах

В известных торговых точках можно, что называется "затариться"
Это интересно 15:37
Жители Владивостока ликуют: снижены цены на популярные продукты в супермаркетах. Фото: ИА PrimaMedia

Курица и яйца стали доступнее для жителей края. В магазинах килограмм мяса курицы можно приобрести за 105 рублей, десяток яиц – за 49 рублей.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, в этом месяце в супермаркете "Реми" отмечено снижение цен на ряд социально значимых товаров.

"Килограмм курицы здесь стоит 105 рублей, десяток яиц – 49 рублей, картофель и яблоки продаются по 27 и 90 рублей соответственно. Это самые низкие цены среди наблюдаемых торговых сетей Владивостока", – сказали специалисты.

Также в "Реми" самые доступные цены на свинину, растительное масло, рис и сахар. Молоко выгоднее всего покупать во "Фреш 25" по 55 рублей за литр.

Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа "Покупай Приморское". Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками.

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