Чем удивят на этот раз? ЕАО готовится ко второму православному медиафоруму "Доброе слово"

На очередном заседании члены оргкомитета уже сформировали проект программы масштабного мероприятия
Общество 16:30
оргкомитет. Фото: ИА ЕАОMedia

Основные моменты предстоящего Второго Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" (6+) обсудили на заседании оргкомитета в Биробиджанской епархии. Он пройдет в Биробиджане 14-15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2018-2019". Организаторы обещают, что эти два дня будут насыщенны не только полезной образовательной, но и увлекательной культурной программой. Гостей и участников форума ждут приятные сюрпризы, сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia".

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Подготовка ко Второму Дальневосточному православному медиафоруму "Доброе слово" началась сразу же, как стало известно о победе сетевого издания "Информационное агентство EAOMedia" в гранте на его проведение. В данный момент уже определен список экспертов и гостей форума, сформирован проект программы. В нее вошли площадки, которые в прошлом году вызвали наибольший интерес, а также включены новые с учетом пожеланий участников.

Уже по традиции основным местом проведения Форума станет гимназия №1 в г. Биробиджане. 14 сентября, в субботу, помимо профессиональных дискуссий, круглых столов и мастер-классов планируется организовать настоящий городской праздник. Насыщенная развлекательная и культурная программа будет представлена на участке улицы Ленина. Под открытым небом разместится "Город мастеров", где можно будет увидеть произведения народных умельцев, а также организованы творческие мастер-классы для детей и их родителей. Кроме того, жители и гости города смогут посетить и другие интересные выставки.

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Одним из кулинарных сюрпризов станет приготовление и раздача архиерейского сочня, а также возможность попробовать "огненные блины". Помимо этого в первый день форума состоится закрытие дальневосточного байкерского сезона, освящение армянского поклонного креста Хачкар, спартакиада воспитанников военно-патриотических клубов на Кубок архиепископа Биробиджанского и Кульдурского и масса других мероприятий.

Во второй день гости и участники отправятся в пресс-туры и посетят сопку Казачья, на которой установлен поклонный крест.

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форум, саммит афиша, программа мероприятий церковь (социальный институт)

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