Сельхозярмарка развернется на выходных на центральной площади Владивостока

Горожане смогут приобрести свежие ягоды, мед, а также овощи, зелень и разносолы
Общество 16:41
Ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia

Продовольственная ярмарка вновь развернется на центральной площади Владивостока в предстоящие выходные, 3 и 4 августа. На два дня в город приедут фермеры со всего Приморья, у которых можно будет приобрести свежие ягоды, мёд, а также овощи, зелень и разносолы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Кроме того, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент молока, мяса, колбас, а также рыбы и морепродуктов. Со своей сдобой приедут приморские хлебопеки из разных районов края. На главной площади в эти выходные ждут около 300 производителей и владельцев личных подсобных хозяйств.

Ярмарка будет работать на главной площади Владивостока завтра с 9.00 до 18.00 и в воскресенье с 9.00 до 17.00 часов.

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ярмарка

Сельхозярмарка развернется на выходных на центральной площади Владивостока

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