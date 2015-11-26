Жители Приморья могут быстро и бесплатно проверить свою кредитную историю

На сайте "Банки и кредиты" рассказывают, как можно проверить КИ
Общество 09:00
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Как быстро и бесплатно проверить свою кредитную историю, в каких МФО лучше получать займы онлайн на карту, смогут узнать жители Приморского края у кредитного консультанта — сайта "Банки и кредиты", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Банки и кредиты"

Ситуация на микрофинансовом рынке коренным образом изменилась за последние три года. Центральный Банк всерьез взялся за очищение сектора от мошенников и недобросовестных МФО. Кроме того, поэтапно ограничивалась процентная ставка. С 1 июля 2019 года клиенты кредитных компаний могут оформить займ онлайн на карту.

Жесткий контроль со стороны Банка России спровоцировал острейшую конкуренцию между микрофинансовыми организациями. Конечно, кредиторы жалуются на ужесточение условий. Им приходится бороться буквально за каждого клиента. Слабые игроки покидают рынок в большом количестве. Сегодня в реестре насчитывается менее 2 тысяч лицензированных компаний, причем он "сиротеет" постоянно. Но клиентов МФО это мало волнует. Ведь конкуренция между кредиторами сказывается положительным образом именно на них. Чтобы сохранить драгоценного заемщика, микрофинансовые организации вынуждены:

  • Улучшать условия постоянным клиентам.
  • Бесплатно предоставлять кредитную историю. Раньше ее можно было проверить только платно, в том числе через сторонние сервисы. Сейчас же вы можете подать официальный запрос в БКИ, и вам предоставят информацию о кредитной истории, но ждать придется долго. Гораздо проще обратиться в микрофинансовую организацию. На текущий момент две МФО предоставляют данные о КИ.
  • Мгновенные переводы. Онлайн займы на карту перечисляются в течение пяти минут после оформления договора. Вы можете срочно решить финансовые проблемы, не обращаясь за помощью к друзьям или родственникам.
  • Предлагать акции и бонусы.

Узнать, как быстро и бесплатно получить свою кредитную историю или получить займ онлайн на карту можно на сайте https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu.

Специалисты нашего сайта проанализировали рынок МФО и собрали для вас ценную информацию о том, какие кредиторы выдают беспроцентные займы, где одобряют заявку при плохой кредитной истории. У нас вы также найдете ценные сведения о компаниях, выдающих долгосрочные займы на период до двух лет.

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