Решения Овнов, требования Весов и отношения Рыб: подробный гороскоп на 5 августа

Астрологи рассказали, чего ждать от завтрашнего дня
Это интересно 17:55
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, решение финансовых вопросов целиком в ваших руках. Это время особенно благоприятно для романтически настроенных особ и тех, кто любит фантазировать. Некоторые могут обнаружить себя в не совсем обычном обществе.

Информация, которую получат ТЕЛЬЦЫ, определит важное для них решение. Успешна работа в коллективе, поездки, рекламные акции. Провести вечер со своей второй половиной или с друзьями противоположного пола — очень удачная идея.

У БЛИЗНЕЦОВ удачное время для встреч с начальством и покровителями, для переговоров с дальней перспективой. Ожидается обострение умственных способностей, умение извлекать пользу из любых ситуаций. Активный и довольно удачный день.

Особенно повезет тем РАКАМ, которые не подвержены пагубному влиянию дурных новостей. Возможны денежные поступления в виде возврата старого долга. Представится возможность многое решить, исправить. Рекомендуются водные процедуры.

У ЛЬВОВ в финансовой деятельности наметились потрясающие перспективы в решении вопросов, зашедших в тупик. День хорош для работы на перспективу, для новаторства и изобретательства. Официальные решения будут в вашу пользу.

Работа совершенно не оставит ДЕВАМ времени на личную жизнь. Лучше заняться делами, требующими быстрого решения. Можно рассчитывать на взаимопонимание между родителями и детьми.

ВЕСЫ, не стесняйтесь требовать то, что вам нужно. Многие проблемы решатся именно благодаря вашей настойчивости и объективному видению ситуации. Не исключено, что придется чем-то пожертвовать ради окончательного триумфа.

В жизни СКОРПИОНОВ начинается новый этап. Напряженность в профессиональной сфере скоро окупится, и наступит период относительного покоя. Возможна награда — в виде премии, продвижения по службе или долгожданного отпуска.

У СТРЕЛЬЦОВ дел невпроворот, придется принимать ответственные решения и организовывать на подвиги остальных членов коллектива. День благоприятен для обращения в вышестоящие инстанции. Вечер хорошо провести в уютной домашней обстановке.

КОЗЕРОГОВ может перестать устраивать прежний стиль работы и отношений. Смена обстановки будет способствовать поднятию тонуса: возможно, на новом месте дела у вас пойдут лучше прежнего, вы раскроете свой потенциал.

ВОДОЛЕИ, ваше дело может пострадать, если вы будете бояться ошибиться. Не сбрасывайте прошлое со счетов, но и не давайте ему остановить вас. Вы на пороге новых открытий: соберитесь с духом и сделайте шаг в неизвестное.

У РЫБ улучшаются отношения с деловыми и брачными партнерами. Объединение людей в этот день делает каждого из них сильнее и успешнее. Вечером хорошо потратить время на занятия творчеством, рукоделием, на получение удовольствия от любимых дел.

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