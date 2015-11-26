Розничный кредитный портфель ВТБ в Амурской области превысил 15 млрд рублей

Опережающие темпы роста показал ипотечный портфель

Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

По итогам первого полугодия ВТБ в Амурской области увеличил розничный кредитный портфель на 12%, до 15,2 млрд рублей. Общий объем выдач кредитов жителям региона составил 3 млрд рублей (+18%), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Опережающие темпы роста показал ипотечный портфель: за шесть месяцев он увеличился на 13,2%, до 4,5 млрд рублей. Объем выданных ВТБ жилищных займов в регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54% и составил 709 млн рублей.

С января по июнь банк выдал 5,2 тысячи кредитов наличными на сумму 1,6 млрд рублей (+11% к аналогичному периоду прошлого года). При этом портфель в данном сегменте составил 9,9 млрд (+10%). Портфель кредитных карт на 1 июля составил 718 млн, увеличившись на 11% с начала года.

ВТБ в Амурской области за первое полугодие нарастил объем привлечённых средств физлиц на 19,5% и на 1 июля составил 12,6 млрд рублей. Основную динамику обеспечили депозиты, объем которых увеличился за отчетный период на 14%. Портфель вкладов ВТБ в Приамурье превысил 7,3 млрд рублей.

"В рамках стратегии развития розничного бизнеса мы делаем все возможное для того, чтобы клиенты были максимально довольны ценовыми параметрами. Это позволит нам и дальше укреплять позиции на рынке привлечения и кредитования в регионе, что является для нас одной из главных задач. Кроме того, мы повышаем эффективность ряда цифровых проектов, обеспечивая клиентам быстрый, безопасный и качественный сервис", — прокомментировала управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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