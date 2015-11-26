Эксперты назвали любимые автомобили угонщиков

Эти машины похищают чаще других

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Эксперты определили, какие автомобили чаще всего угоняли в России в январе–июне 2019 года. Рейтинг составили специалисты компании "АльфаСтрахование".

Авторы рейтинга отметили, что перечень сформирован на основе анализа обращений клиентов фирмы, машины которых застрахованы по каско. В итоге самой привлекательной для угонщиков машиной стала модель Toyota Land Cruiser Prado. Частота угонов этого автомобиля составляет 0,78%.

На втором месте расположился Toyota Land Cruiser. У этой модели частота угонов составляет 0,67%. На третьем месте находится автомобиль Lexus LX. За этот период угнали 0,52% от застрахованных машин.

Замыкают первую пятерку рейтинга Toyota Camry с результатом в 0,5% и Skoda Octavia с показателем 0,43%. В десятку лидеров по угонам также вошли: Kia Ceed (0,36%), Hyundai Tucson (0,28%), Kia Rio (0,27%), Hyundai Solaris (0,24%) и Ford Focus (0,23%). Отметим, что отечественные автомобили не пользуются популярностью у похитителей. Ни одна отечественная модель в первую десятку не попала.

Никифор Зуев