Два мощных тайфуна могут обрушиться на Приморье

По прогнозам синоптиков, два циклона могут сместиться в сторону Приморского края
Общество 2 августа, 18:27
Два мощных тайфуна могут обрушиться на Приморье. Фото: pixabay

Тайфун "Франциско", зародившийся 1 августа в зоне Тихого океана, может с большой вероятностью выйти на Приморье 6 августа, и тогда в крае выпадет большое количество осадков. Другой тропический вихрь должен образоваться в ближайшие сутки в Филиппинском море. По всем расчетам этот вихрь будет значительно мощнее предыдущих, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на порта "Примпогода".

По одной из версий синоптиков, вихрь "Франциско" к 6 августа подойдёт к японскому острову Кюсю, а затем выйдет на Корею. Здесь его влажная тёплая воздушная масса обострит полярный фронт, который вызовет в Приморье интенсивные дожди в следующие выходные.

Другой тропический вихрь в Филиппинском море будет значительно мощнее предыдущих. По предположениям метеорологов, вихрь пойдёт на север, северо-восток и в следующие выходные обрушится на Японию, затем может выйти в Японское море. О степени его влияния на погоду Приморья в данном случае говорить еще рано.

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