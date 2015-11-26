Число пострадавших в смертельном ДТП с рейсовым автобусом в Приморье увеличилось - ТАСС

Ранее сообщалось о четырех пострадавших и двух погибших
Происшествия 2 августа, 19:05
ДТП. Фото: скриншот с видео

Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Приморском крае, где погибли два человека, увеличилось до 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Изначально в ГИБДД опубликовали информацию о четырех пострадавших, передает ИА PrimaMedia.

Как ранее сообщало агенство, ДТП с участием рейсового автобуса и легковым автомобилем произошло сегодня, 2 августа. По данным ГИБДД, авария произошла на 14-м км трассы Находка — Кавалерово. Водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Ford, который следовал по маршруту № 207 "Находка — Кавалерово".

"Всего 12 пострадавших, из них двое погибших — женщины из такси. Из 10 оставшихся в живых два ребенка в нетяжелом состоянии, одна девочка уже ушла домой, мальчика обследуют. Из восьми пострадавших взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в отделение нейрохирургии. Еще одна женщина — в центральную районную больницу в хирургическое отделение с переломом ребер и гематомой в области почки", — сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения края.

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